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51 минуту назад

Сериалы-головоломки для тех, кто любит загадки

Мира Маркина

Для тех, кто обожает загадки, «Рамблер» собрал сериалы, которые заставят поломать голову над сюжетом.

Сериалы-головоломки для тех, кто любит загадки
Фото: Кадр из сериала "Острые предметы"Кадр из сериала "Острые предметы"

«Тьма» (2017 — 2020)

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История четырех семей, живущих спокойной и размеренной жизнью в маленьком немецком городке. Видимая идиллия рушится, когда бесследно исчезают двое детей и воскресают темные тайны прошлого. Главное достоинство проекта —нелинейный сюжет, в котором участвуют около 100 персонажей. Кстати, сериал стал первым шоу Netflix, снятым в Германии.

Кадр из сериала "Тьма"

«Бумажный дом» (2017 — 2021)

История о преступниках, решивших ограбить Королевский монетный двор Испании и украсть 2,4 миллиарда евро, не пролив ни единой капли крови. Их главарь искусно манипулирует полицией, чтобы как можно дольше оставаться внутрь захваченного его командой здания, однако все идет не по плану…

Кадр из сериала "Бумажный дом"

«Касл-Рок» (2018 — 2019)

Начальник тюрьмы «Шоушенк» совершает самоубийство. Его преемник решает открыть один из заброшенных блоков и обнаруживает в нем загадочного человека, который знает лишь Генри Дивера, давно покинувшего Касл Рок. Дивер возвращается в родной город, где когда-то трагически погиб его отец, и пытается распутать историю загадочного заключенного.

Кадр из сериала «Касл-Рок»

«Маньяк» (2018)

Комедия с Эммой Стоун и Джоной Хиллом в главных ролях и с Джастином Теру – в эпизодической. Проект рассказывает о двух незнакомцах, которые соглашаются принять участие в испытании нового средства «от любых недугов»: один из них при этом лечится от шизофрении, другой пытается отойти от неудачных отношений.

Кадр из сериала "Маньяк"

«Телохранитель» (2018)

Ричард Мэдден в роли ветерана войны и телохранителя министра внутренних дел, чья программа и убеждения кардинально отличаются от мировоззрения главного героя. С развитием их «отношений» ему становится все тяжелее не стать для своей подопечной главной угрозой.

Кадр из сериала "Телохранитель"

«Острые предметы» (2018)

Психологическая драма с элементами детектива Жана-Марка Валле по мотивам одноименного романа Гиллиан Флинн – автора «Исчезнувшей». В центре сюжета – не особо удачливый репортер Камилла Прикер, отправившаяся корреспондентом в маленький город, в котором она родилась и выросла, чтобы осветить загадочные преступления. В главных ролях мини-сериала – Эми Адамс.

Кадр из сериала "Острые предметы"

«Дом с прислугой» (2019 — …)

В центре сюжета — супруги Тернер, решившие нанять няню для новорожденного ребенка. Позже выясняется, что на самом деле малыш трагически погиб, поэтому его заменили куклой, чтобы сохранить остатки рассудка у безутешной матери. Вскоре в доме семьи начинают происходить куда более странные вещи…

Кадр из сериала "Дом с прислугой"
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