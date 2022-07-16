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3 часа назад

Netflix начал работу над 2 сезоном сериала Resident Evil

Cq.ruиещё 1

Премьера сериала Resident Evil состоялась 14 июля на Netflix.

Netflix начал работу над 2 сезоном сериала Resident Evil
Фото: wall.alphacoders.comwall.alphacoders.com

Некоторые фанаты уже задаются вопросом, получит ли сериал второй сезон — и редакция сайта Redanian Intelligence выяснила , что работа над сценарием уже ведется. Если Netflix продлит съемки второго сезона, они могут стартовать в конце 2022 или начале 2023 года. На экраны продолжение может выйти примерно через год после начала съемок.

Сценарий пишется силами большей части команды сценаристов первого сезона. Как отметили в Redanian Intelligence, будущее второго сезона Resident Evil все еще неясно.

Тот факт, что продолжение находится в разработке, не говорит о том, что Netflix совершенно точно одобрил идею на всех уровнях. С другой стороны, если второй сезон уже пишется, создатели могли получить зеленый свет от Netflix.

Сериалы,Netflix,
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