Netflix начал работу над 2 сезоном сериала Resident Evil

Премьера сериала Resident Evil состоялась 14 июля на Netflix.

Фото: wall.alphacoders.com wall.alphacoders.com

Некоторые фанаты уже задаются вопросом, получит ли сериал второй сезон — и редакция сайта Redanian Intelligence выяснила , что работа над сценарием уже ведется. Если Netflix продлит съемки второго сезона, они могут стартовать в конце 2022 или начале 2023 года. На экраны продолжение может выйти примерно через год после начала съемок.

Сценарий пишется силами большей части команды сценаристов первого сезона. Как отметили в Redanian Intelligence, будущее второго сезона Resident Evil все еще неясно.