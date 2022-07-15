Актрису обвинили в плагиате номинированного на "Эмми" сериала

Создательницу сериала "Начальная школа Эбботт", актрису Квинту Брансон обвинили в плагиате через день после того, как она получила несколько номинаций на премию "Эмми" за свою работу. Об этом сообщает Radar Online. В суд на Квинту Брансон и телеканал ABC подала сценаристка и актриса Кристин Дэвис.

Фото: Кадр из сериала «Начальная школа Эбботт» Кадр из сериала «Начальная школа Эбботт»

По словам Дэвис, Брансон скопировала идею ее сценария This School Year. Сценарий своего сериала о съемках телевизионной комедии в школе Дэвис написала в 2018 году, а авторские права на него зарегистрировала в марте 2020 года за год до премьеры проекта Брансон.

По словам Дэвис, в шоу "Начальная школа Эбботт" скопированы и внешние признаки школы из ее сценария, и настроение проекта, и стиль мокьюментари, и сюжетные повороты, и персонажи. "Начиная с трио молодых учителей, чьи роли практически идентичны", - говорится в иске.