Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+29° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
53 минуты назад

Актрису Квинту Брансон обвинили в плагиате номинированного на "Эмми" сериала

Газета.Ru

Создательницу сериала "Начальная школа Эбботт", актрису Квинту Брансон обвинили в плагиате через день после того, как она получила несколько номинаций на премию "Эмми" за свою работу. Об этом сообщает Radar Online. В суд на Квинту Брансон и телеканал ABC подала сценаристка и актриса Кристин Дэвис.

Актрису обвинили в плагиате номинированного на "Эмми" сериала
Фото: Кадр из сериала «Начальная школа Эбботт»Кадр из сериала «Начальная школа Эбботт»

По словам Дэвис, Брансон скопировала идею ее сценария This School Year. Сценарий своего сериала о съемках телевизионной комедии в школе Дэвис написала в 2018 году, а авторские права на него зарегистрировала в марте 2020 года за год до премьеры проекта Брансон.

По словам Дэвис, в шоу "Начальная школа Эбботт" скопированы и внешние признаки школы из ее сценария, и настроение проекта, и стиль мокьюментари, и сюжетные повороты, и персонажи. "Начиная с трио молодых учителей, чьи роли практически идентичны", - говорится в иске.

Ранее режиссер "Гремлинов" обвинил создателей малыша Йоды в плагиате.

Сериалы,Гремлины,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители