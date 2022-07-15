Что известно об одном из самых ожидаемых сериалов 2022 года

Миллионы зрителей замерли в ожидании и уже ведут обратный отсчет — меньше чем через два месяца (2 сентября) выходит один из самых ожидаемых сериалов 2022 года. Что известно о приквеле «Властелина колец», читайте в материале «Рамблера».
Действие в сериале «Кольца власти» разворачивается за несколько тысяч лет до событий трилогии Питера Джексона, а в основу шоу легли «Приложения» Дж. Р. Р. Толкина – хроника создания и развития мира и генеалогия героев.
По словам авторов проекта, сначала во вселенной «Властелина колец» была Первая эпоха со столетними войнами, когда эльфы сражались с Мелькором, первым Темным лордом, Третья эпоха была показана как раз в полнометражных фильмах, а «Кольца власти» охватят период Второй эпохи, когда восстал Саурон, ученик Мелькора, пало королевство людей Нуменор и были созданы Кольца власти.
Подробностей о героях сериала нет, зато известен актерский состав. Главную роль сыграет Макс Болдри (сериал «Годы»). На старте производства объявили, что в шоу снимутся Роберт Арамайо, известный по роли молодого Неда Старка в «Игре престолов», Джозеф Моул (Бенджен Старк из «Игры престолов») сыграет главного злодея Орена, а Морфидд Кларк — молодую Галадриэль, которую в фильмах Питера Джексона играла Кейт Бланшетт.
Протеже и друг Гильермо дель Торо Хуан Антонио Байон («Приют», «Голос монстра») снял первые два эпизода сериала, а его коллегами по режиссерскому креслу стали Шарлотта Брандстром («Ведьмак», «Стрела», «Анатомия страсти») и Уэйн Йип («Доктор Кто», «Отбросы», «Роковой патруль»).
Большая часть шоу была снята в Новой Зеландии – там же, где в свое время развернулись съемки трилогии «Властелин колец».
Создатели «Колец власти» на шоу не поскупились: только права на адаптацию произведений Дж. Р. Р. Толкина обошлись Amazon в 250 миллионов долларов, а затраты на одну серию составили в среднем 60 миллионов (общий бюджет первого сезона оценивают в 465 миллионов долларов).