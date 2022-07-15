Что известно об одном из самых ожидаемых сериалов 2022 года

Миллионы зрителей замерли в ожидании и уже ведут обратный отсчет — меньше чем через два месяца (2 сентября) выходит один из самых ожидаемых сериалов 2022 года. Что известно о приквеле «Властелина колец», читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из сериала "Кольцо власти" Кадр из сериала "Кольцо власти"

Действие в сериале «Кольца власти» разворачивается за несколько тысяч лет до событий трилогии Питера Джексона, а в основу шоу легли «Приложения» Дж. Р. Р. Толкина – хроника создания и развития мира и генеалогия героев.

По словам авторов проекта, сначала во вселенной «Властелина колец» была Первая эпоха со столетними войнами, когда эльфы сражались с Мелькором, первым Темным лордом, Третья эпоха была показана как раз в полнометражных фильмах, а «Кольца власти» охватят период Второй эпохи, когда восстал Саурон, ученик Мелькора, пало королевство людей Нуменор и были созданы Кольца власти.

Подробностей о героях сериала нет, зато известен актерский состав. Главную роль сыграет Макс Болдри (сериал «Годы»). На старте производства объявили, что в шоу снимутся Роберт Арамайо, известный по роли молодого Неда Старка в «Игре престолов», Джозеф Моул (Бенджен Старк из «Игры престолов») сыграет главного злодея Орена, а Морфидд Кларк — молодую Галадриэль, которую в фильмах Питера Джексона играла Кейт Бланшетт.

Большая часть шоу была снята в Новой Зеландии – там же, где в свое время развернулись съемки трилогии «Властелин колец».