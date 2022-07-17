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47 минут назад

Чем закончился сериал “Клон”

Даша Краснова

Сериал Клон стал культовым и полюбился зрителям всего мира. В России по вечерам у экранов телевизоров собирались семьи, чтобы узнать об истории любви марокканки Жади и бразильца Лукаса. "Рамблер" расскажет, чем закончился эта история.

Чем закончился сериал “Клон”
Фото: кадр из сериалакадр из сериала

Жади и Лукас

Лукас решил вернуть свою любовь и прилетел в Марокко, но ему не удалось найти любимую. А Жади собиралась покинуть страну. Перед отъездом, не сговариваясь, они пришли в развалины, где в молодости признавались друг другу в любви. Лукас закричал имя Жади, а она вышла ему навстречу. Так спустя 20 лет они встретились вновь, чтобы не расставаться.

Кстати, отец Жади тоже смирился с тем, что его дочь Самира полюбила бразильца. Но потребовал, чтобы Зе Роберту принял ислам.

Саид

Саид очень любил свою дочь Хадижу, поэтому не запретил ей видеться с матерью. Но с уходом Жади жизнь Саида не стала спокойнее, он взял себе вторую жену, которая не нашла общий язык с первой супругой. Поэтому дом как и раньше был полон скандалов.

Мел

Мел прошла лечение от наркозависимости и попросила прощение у семьи. Совместно с Нанду она открыла клинику для наркозависимых людей и начала жизнь заново. Семья и муж Шанди поддержили ее, а позже у пары родился сын.

Маиза

После всех испытаний Маиза тоже обрела счастье. Она пришла с Мел на собрание бывших наркоманов и познакомилась с мужчиной, чей сын тоже был наркозависимым. С ним Маиза и начала строить отношения.

Дядя Али и Зорайде

Дядя Али и Зорайде поженились. Зорайде начала командовать всеми женами дяди Али и не допускать скандалов в доме. По просьбе Зорайде дядя Али простил Жади.

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