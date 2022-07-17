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45 минут назад

Тодоровский посвятил умершей Брик сериал о любви

Газета.Ru

Режиссер Валерий Тодоровский снял сериал о любви "Надвое", посвященный его умершей супруге Евгении Брик. Актриса скончалась после продолжительной болезни 10 февраля 2022 года в возрасте 40 лет. Как сообщает "АиФ", Тодоровский презентовал проект на IV фестивале телесериалов "Пилот", президентом которого он является.

Тодоровский посвятил умершей Брик сериал о любви
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сериал "Надвое" начинается с титра "Посвящается жене". По сюжету лучшие друзья Костя и Саня отправляются в командировку в Санкт-Петербург, и знакомство с двумя девушками полностью изменяет их жизни. Главные роли в сериале исполнили Данила Козловский и Александр Петров. Премьера проекта, восемь часов которого уже готовы, состоится осенью на телеканале "Россия 1" и сервисе more.tv.

Сериалы,Евгения Брик,Александр Петров,Валерий Тодоровский,Данила Козловский,
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