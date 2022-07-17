Тодоровский посвятил умершей Брик сериал о любви

Режиссер Валерий Тодоровский снял сериал о любви "Надвое", посвященный его умершей супруге Евгении Брик . Актриса скончалась после продолжительной болезни 10 февраля 2022 года в возрасте 40 лет. Как сообщает "АиФ", Тодоровский презентовал проект на IV фестивале телесериалов "Пилот", президентом которого он является.

Сериал "Надвое" начинается с титра "Посвящается жене". По сюжету лучшие друзья Костя и Саня отправляются в командировку в Санкт-Петербург, и знакомство с двумя девушками полностью изменяет их жизни. Главные роли в сериале исполнили Данила Козловский и Александр Петров. Премьера проекта, восемь часов которого уже готовы, состоится осенью на телеканале "Россия 1" и сервисе more.tv.