7 новых русских сериалов, которые стоит посмотреть

Не знаете, что посмотреть вечером или в выходные? Все достойные зарубежные сериалы уже несколько раз пересмотрены, а альтернативу найти не получается? До сих пор считаете, что в России не умеют снимать достойные фильмы и сериалы? Спешим вас разуверить. За несколько последних лет качество российских проектов значительно выросло. Реальность в них знакома каждому жителю нашей страны, а юмор тонок и понятен. До сих пор не убедили вас? Тогда держите 7 классных российских сериалов 2022 года, которые кардинально изменят ваше представление об отечественном кинематографе.

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«И снова здравствуйте!»

Видео дня

Криминальная комедия Егора Чичканова по его собственному сценарию. В главных ролях — Андрей Мерзликин, Аглая Тарасова, Алексей Серебряков, Любовь Толкалина, Павел Чинарев, Михаил Полицеймако. В центре сюжета — бандит Борис. Когда-то он промышлял нечестными делами, но сейчас решает покончить с криминалом, начать новую жизнь и даже организовать легальный бизнес. Мужчина решает открыть кондитерскую. О своём намерении выйти из криминального дела Борис сообщает своему боссу и даже получает от него благословение. Только вот на следующий день Борис «просыпается» в морге с пулевым ранением в голову. Своим неожиданным восстанием из мёртвых Борис пугает студента-практиканта Артема. С помощью юного друга мужчина пытается узнать, кто его убил и украл накопленные деньги. По мере развития сюжета Бориса будут снова и снова убивать, но он как ни в чём не бывало продолжит своё расследование.

«Обоюдное согласие»

Психологическая драма эксцентричной Валерии Гай Германики. Действие сюжета разворачивается в провинциальном городке Приморске. Анна Федорова — молодая учительница, которая обратилась в полицию с заявлением о групповом изнасиловании. Женщина утверждает, что трое состоятельных мужчин изнасиловали её во время совместной прогулки на яхте. Обвинения Анны вызывает общественный резонанс, но под порицание попадают не только насильники, но и учительница. За дело Федоровой берется опытный следователь Виктор Иванович Нестеренко. Он хочет наказать виновных, но по мере расследования преступления, мужчина узнаёт множество интересных и нелицеприятных фактов из прошлого Анны и уже сомневается, что она говорит правду...

«The Тёлки»

Драматический мини-сериал с элементами триллера, снятый по мотивам романа Сергея Минаева «The Тёлки. Повесть о ненастоящей любви». Главный герой — молодой и успешный руководитель PR-агентства Андрей Миркин. У него притягательная внешность, поэтому от женщин нет отбоя. Андрей довольно циничный, холодный, расчётливый и равнодушный. Не задумываясь о последствиях и чувствах других людей, мужчина ходит по головам и ломает чужие жизни. Ещё больший успех Андрею сулит победа в многомиллионном тендере. Герой уверен, что он его выиграет и жизнь будет ещё лучше, чем раньше. Но всё имеет свою цену, и скоро даже Миркин это поймет.

«Нулевой пациент»

Сериал, основанный на реальной истории, произошедшей в детской больнице Элисты в 1988 году, но авторы отмечают, что не стремились к исторической достоверности, поэтому даты, события и имена героев не совпадают с реальными. 1988 год, Элиста, Калмыцкая АССР. Молодой врач местной детской больницы Кирсан Аюшев замечает у нескольких маленьких пациентов симптомы плохо изученного в то время ВИЧ. Старшие коллеги не верят Кирсану, поэтому он втайне отправляет анализы в Москву. Здесь случаем заинтересовался учёный Дмитрий Гончаров, который специализировался на изучении ВИЧ. Попытки найти нулевого пациента приводят к тому, что советская система пытается скрыть вспышку опасного заболевания, чтобы избежать скандала. Теперь судьба детей и ещё нескольких врачей зависит от действий Аюшева и Гончарова.

«ЮЗЗЗ»

Криминальная драма Стаса Иванова. Действие сюжета разворачивается в Ростове-на-Дону в наши дни. Один из местных спальных районов окрещён жителями ЮЗ. Это самый опасный и криминальный район города. Здесь грабят, убивают, торгуют наркотиками. Территорию ЮЗа никак не могут поделить между собой два криминальных авторитета. Один хочет полной власти, а другому важно сохранить свою территорию. Равиль — молодой программист, живущий в ЮЗе. Окончив техникум, парень мечтает переехать в США и заниматься любимым делом. Но пока Равиль ждёт грант, он подрабатывает курьером. Только вот жажда быстрых и лёгких денег заставляет парня встать на скользкую дорожку и ввязаться в криминальный бизнес.

«Модный синдикат»

Ян Цапник, Мария Горбань, Антон Жижин, Ангелина Стречина, Кирилл Полухин играют в комедийном сериале Александра Карпиловского. Ситком смотрится легко и поднимает настроение. Некогда успешный модельер Ланской пытается вернуть былую славу и найти деньги на свою новую коллекцию. Спонсором становится эксцентричная и самоуверенная жена криминального сахалинского авторитета по имени Галина. Она едет в Москву, а Ланской вынужден идти на уступки, ведь ему нужны деньги на показы в Париже. Со временем, модельер понимает, что лишённая вкуса Галя может действительно спасти и реабилитировать его коллекции, ведь в ней он найдёт долгожданную музу.

«Почка»