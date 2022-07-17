Стали известны детали спин-оффа сериала «Пацаны»

15 июля спин-офф сериала «Пацаны» получил название Gen V, и уже стали известны первые подробности сюжета.
Деталями поделились сами актеры в коротком ролике. Gen V расскажет о колледже для супергероев, который создан при помощи корпорации Vought.
По заверению шоураннера Эрика Крипке, съемочная бригада хочет сделать своеобразную пародию на Людей Икс. Спин-офф будет сделан по мотивам пародии на Людей Икс из комикса G-Men. В нем рассказывается о команде студентов-супергероев, выходцев из колледжа.
У спин-оффа «Пацанов» еще нет даты выхода, но в комьюнити ожидают, что его релиз состоится раньше, чем четвертый сезон оригинального сериала.