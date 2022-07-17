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5 минут назад

Стали известны детали спин-оффа сериала «Пацаны»

Cq.ru

15 июля спин-офф сериала «Пацаны» получил название Gen V, и уже стали известны первые подробности сюжета.

Стали известны детали спин-оффа сериала «Пацаны»
Фото: Cq.ruCq.ru

Деталями поделились сами актеры в коротком ролике. Gen V расскажет о колледже для супергероев, который создан при помощи корпорации Vought.

По заверению шоураннера Эрика Крипке, съемочная бригада хочет сделать своеобразную пародию на Людей Икс. Спин-офф будет сделан по мотивам пародии на Людей Икс из комикса G-Men. В нем рассказывается о команде студентов-супергероев, выходцев из колледжа.

У спин-оффа «Пацанов» еще нет даты выхода, но в комьюнити ожидают, что его релиз состоится раньше, чем четвертый сезон оригинального сериала.

Сериалы,Пацаны,Эрик Крипке,
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