Стали известны детали спин-оффа сериала «Пацаны»

15 июля спин-офф сериала «Пацаны» получил название Gen V, и уже стали известны первые подробности сюжета.

Деталями поделились сами актеры в коротком ролике. Gen V расскажет о колледже для супергероев, который создан при помощи корпорации Vought.

По заверению шоураннера Эрика Крипке, съемочная бригада хочет сделать своеобразную пародию на Людей Икс. Спин-офф будет сделан по мотивам пародии на Людей Икс из комикса G-Men. В нем рассказывается о команде студентов-супергероев, выходцев из колледжа.