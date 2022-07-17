«Обитель зла» от Netflix: еще одна напрасная адаптация

На Netflix вышла «Обитель зла» — сериал по мотивам культовой игровой франшизы про зомби-апокалипсис. Главные героини шоу — дочери ученого Альберта Вескера (его играет звезда «Прослушки» Лэнс Реддик), которые сталкиваются со вспышкой т-вируса в новом Раккун-Сити. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков посмотрел все восемь серий «Обители зла» — и рассказывает о симптомах и лечении.

Игру «Обитель зла» снова адаптировали — отделаться прошлогодними фильмом и анимационным шоу у нас не вышло. Теперь это еще и игровой сериал, где отношения выясняют чаще, чем стреляют по живым мертвецам, а про зомби-вирус спрашивают: «В смысле, это типа COVID?» «Обители зла» в мире явно становится больше, чем нужно, и это вирусологическое распространение франшизы не то чтобы идет ей на пользу.

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Есть причины любить фильмы с Миллой Йовович — особенно первые, еще не растратившие обаяния и задора. Есть причины любить недавнюю, более бережно относящуюся к первоисточнику картину с Каей Скоделарио. Есть, наверное, и какие-то поводы проникнуться новым сериалом. Но их придется настойчиво выискивать.

Половина действия новой «Обители» разворачивается спустя почти четверть века после «инцидента» в Раккун-Сити, где случилась первая вспышка т-вируса. Тогда на город было решено сбросить небольшую атомную бомбу, чтобы замести следы. Но корпорация «Амбрелла», разумеется, не стала отказываться от своих наработок — и теперь пытается создать на основе т-вируса удивительное лекарство, способное излечивать депрессию и тревожность. А потенциально — корректировать поведенческие паттерны. Проектом руководит доктор Альберт Вескер (Лэнс Реддик из «Прослушки»), который переезжает в Нью-Раккун-Сити, на этот раз выстроенный в ЮАР, вместе с двумя дочками — Джейд (Тамара Смарт) и Билли (Сиена Агудонг, почему-то выступающая тут косплейщицей Билли Айлиш). Как водится в «Обители зла», с вирусом шутки плохи — и вскоре новый Раккун-Сити тоже убеждается в этом на собственном опыте.

Вторая половина сериала посвящена постапокалипсису. Распространение т-вируса из Нью-Раккун-Сити началось 15 лет назад. С тех пор население Земли сократилось до 300 тыс. человек. Миллиарды превратились в кровожадных монстров-каннибалов. Повзрослевшая Джейд (Элла Балинска из «Ангелов Чарли») занимается их изучением и ищет подтверждение своей гипотезы, что вирус и порожденные им чудища эволюционируют. Она — цель номер один корпорации «Амбрелла», чьи агенты ведут за Джейд постоянную охоту.

«Обитель зла» неловко мечется между двумя таймлайнами. Вкупе с регулярно спотыкающимся и увядающим сюжетом это создает откровенно чудовищную ситуацию: сериал постоянно тянет поставить на перемотку, но из-за хаотичного монтажа в этом случае есть риск пропустить целые сцены, нарезанные иногда так мелко, что в них совсем не остается воздуха — и окончательно потерять нить. Шоураннер здесь — Эндрю Дабб, в свое время сценаристом подключившийся к «Сверхъестественному» на пятом сезоне, то есть, в тот момент, когда проект нужно было закрывать, так что удивляться не приходится.

Главная, впрочем, проблема «Обители» состоит в том, что шоу как будто подсматривает все несущие элементы у соседей по парте, но во всех случаях списывает с ошибками и неразборчиво. За семейной драмой про родительство в условиях конца света имеет смысл отправиться в игру «The Last of Us» (или дождаться сериала, в который заранее тянет верить). Пронзительная история о двух сестрах, которых судьба разводит в разные стороны, обнаружится в анимационном «Аркейне» — одном из лучших шоу 2021 года. Нежный постапокалипсис с Шекспиром (есть и такое) — в «Станции одиннадцать»; веселый зомби-хоррор с бензопилой — в «Эше против зловещих мертвецов». И так далее.