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24 минуты назад

Netflix планирует выпустить второй сезон "Обители зла"

Газета.Ru

Стриминговый сервис Netflix занимается разработкой второго сезона сериала "Обитель зла", основанного на одноименной культовой серии видеоигр. Об этом сообщает издание Redanian Intelligence.

Netflix планирует выпустить второй сезон "Обители зла"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В работе над продолжением участвуют те же сценаристы, что создавали первый сезон. Ориентировочной датой выпуска издание называет конец 2023-го - начало 2024 года. При этом источник утверждает, что продолжение может и не выйти вовсе - пилотный сезон был воспринят зрителями крайне негативно.

"Обитель зла", очередная экранизация одноименной культовой серии видеоигр, вышла на Netflix 14 июля. Главные роли в проекте исполнили Элла Балинска, Паола Нуньес, Сиена Агудонг, Лэнс Реддик, Терло Конвери и другие.

Сериалы,Паола Нуньес,Лэнс Реддик,Netflix,
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