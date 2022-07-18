Netflix планирует выпустить второй сезон "Обители зла"

В работе над продолжением участвуют те же сценаристы, что создавали первый сезон. Ориентировочной датой выпуска издание называет конец 2023-го - начало 2024 года. При этом источник утверждает, что продолжение может и не выйти вовсе - пилотный сезон был воспринят зрителями крайне негативно.