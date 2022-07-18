Инновации и убийство: машинам марке AMC посвятят сериал

Американский автопром уже долгие годы прославляют такие гиганты, как Ford, General Motors и Chrysler. Однако до конца 1980-х годов в Детройте существовала ещё одна компания, которую принято считать последним независимым автопроизводителем США. American Motors Corporation не выдержал конкуренцию с именитыми брендами, прекратив своё существование. Однако для американцев AMC играл далеко не последнюю роль. В связи с этим на родине компании готовят сериал, который расскажет об истории взлёта и падения легендарной марки.

Фото: Motor.ru Motor.ru

В создании шестисерийного сериала примут участие режиссер Джо Лиго и автомобильный историк Пэт Фостер. Документальное кино расскажет историю AMC от момента основания до 1988 года, когда компанию выкупил Chrysler.

В 30-минутных эпизодах создатели покажут золотой век масл-каров, энергетический кризис 70-х годов прошлого века, а также причины заката бренда. Деталями истории AMC поделятся бывшие руководители, сотрудники компании и американский сенатор Митт Ромни, чей отец занимал пост президента American Motors Corporation.

Создатели сериала уверяют, что он будет пропитан культурой и духом того времени, поэтому понравится не только поклонникам автомобильной истории, но и широкой публике. Режиссер заявил, что зрители удивятся некоторым сюжетным поворотам, ведь история AMC -- это амбиции, инновации, предательство и даже одно убийство.

Сериал «Последний независимый автопроизводитель» выйдет в 2024 году на общественном телевидении США.