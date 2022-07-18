Создатели «Мстителей: Финал» не снимают новый сериал Marvel

Хоровиц узнал, не занимаются ли они съёмками шоу, поскольку в сети об этом ходило множество слухов. По словам Энтони Руссо и Джо Руссо, они никак не привлечены к созданию этого сериала. Также Хоровиц указал, что братьев могут пригласить для других эпизодов, но пока этого не было.