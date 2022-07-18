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2 часа назад

Создатели «Мстителей: Финал» не снимают новый сериал Marvel

Чемпионат.com

Сейчас идут съёмки нового сериала Marvel Studios «Секретное вторжение». Недавно телеведущий и актёр Джош Хоровиц поговорил с создателями фильма «Мстители: Финал» братьями Руссо.

Создатели «Мстителей: Финал» не снимают новый сериал Marvel
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Хоровиц узнал, не занимаются ли они съёмками шоу, поскольку в сети об этом ходило множество слухов. По словам Энтони Руссо и Джо Руссо, они никак не привлечены к созданию этого сериала. Также Хоровиц указал, что братьев могут пригласить для других эпизодов, но пока этого не было.

Сериал «Секретное вторжение» расскажет о нашествии скруллов — инопланетной расы, которую впервые показали в фильме «Капитан Марвел». В съёмках принимают участие Эмилия Кларк, Бен Мендельсон, Сэмюэл Л. Джексон и другие.

Ожидается, что премьера шоу состоится в 2023 году.

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