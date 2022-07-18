Начались съемки третьего сезона "Мир! Дружба! Жвачка!"

В Москве стартовали съемки третьего сезона шоу "Мир! Дружба! Жвачка!", действия которого будут происходить спустя два года после событий предыдущих эпизодов. Об этом сообщает пресс-служба телеканала "ТНТ".
"Третий сезон перенесет героев на два года вперед, и история развернется на фоне президентских выборов 1996 года. Компания друзей заканчивает школу и переходит во взрослую жизнь со всеми её страхами и тяготами. Санька будет грустить по прошлому, Вовка попытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму. Пока подростки будут переживать все проблемы перехода во взрослую жизнь, их родители потонут в экономических последствиях событий того периода", - отмечают создатели.
В каст шоу вошли Егор Губарев, Валентина Ляпина, Егор Абрамов, Федор Рощин и другие. Помимо них, сериал пополнится такими актерами, как Юрий Кузнецов, Варвара Шмыкова, Федор Федотов, Александра Хромова. При этом имя одного из артистов создатели не называют, видимо, хотят сделать сюрприз поклонникам сериала. Режиссером "Мир! Дружба! Жвачка!" вновь станет Антон Федоров, который снял второй сезон шоу.