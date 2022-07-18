Начались съемки третьего сезона "Мир! Дружба! Жвачка!"

"Третий сезон перенесет героев на два года вперед, и история развернется на фоне президентских выборов 1996 года. Компания друзей заканчивает школу и переходит во взрослую жизнь со всеми её страхами и тяготами. Санька будет грустить по прошлому, Вовка попытается заработать легких денег, Женя сделает все, чтобы не быть похожей на свою маму. Пока подростки будут переживать все проблемы перехода во взрослую жизнь, их родители потонут в экономических последствиях событий того периода", - отмечают создатели.