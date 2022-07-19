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1 час назад

Создатели сериала «Мир Дикого Запада» подразнили фанатов дальнейшим развитием событий

Inc-Newsиещё 1

Создатели сериала «Мир Дикого Запада» подразнили фанатов дальнейшим развитием событий
Фото: Inc-NewsInc-News

Создатели сериала «Мир Дикого Запада» подразнили фанатов дальнейшим развитием событийСоавтор проекта Лиза Джой заявила, что борьба за свободу продолжится и в новых эпизодах телешоу. Источник фото: HBO.Лиза Джой приоткрыла завесу таинственности над четвёртым сезоном популярного сериала «Мир Дикого Запада». Разрабатываемое Джой и Джонатаном Ноланом телешоу HBO основано на одноимённом фильме Майкла Крайтона 1973-го года. В сериале играют Эван Рэйчел Вуд, Тандиве Ньютон, Джеффри Райт, Тесса Томпсон, Эд Харрис, Люк Хемсворт и Аарон Пол.26-го июня состоялась премьера четвёртого сезона, события которого разворачиваются через семь лет после происходившего в третьем сезоне. К этому дню зрители HBO увидели только половину новых эпизодов и получили неизгладимое впечатление от увиденного в четвёртом эпизоде крутого сюжетного поворота. По словам Джой, дальнейшие события сериала будут ещё интереснее и веселее.«Полагаю, сейчас, когда мы знаем, что Хейл (Тесса Томпсон) победила, и люди подчинились этой новой структуре власти ИИ (ред. - искусственный интеллект), мы должны посмотреть, во что выльется борьба за свободу, на сей раз, людей против роботов. И это будет очень весело. Вы увидите, что наши актёры делают всё, что у них лучше всего получается - надирают задницы, исследуют жизнь и окружающую их реальность».

Сериалы,Мир Дикого Запада,Люк Хемсворт,Джеффри Райт,Эван Вуд,Тесса Томпсон,Джонатан Нолан,Майкл Крайтон,Эд Харрис,
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