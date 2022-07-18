Лучшим сериалом фестиваля "Пилот" стал "Приход" Резо Гигинеишвили

15 и 17 июля в Иванове состоялся фестиваль «Пилот». Жюри подвело итоги конкурса и выбрало победителей, сообщает пресс-служба мероприятия.

Фото: Пресс-служба фестиваля «Пилот» Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Лучшим сериалом фестиваля стал «Приход» режиссера Резо Гигинеишвили. Также сообщается, что зрители отдали свое предпочтению проекту «Друг на час» Александра Бойкова.

В номинации «Лучшая операторская работа» победил Батыр Моргачев за сериал «Химера». Лучшим актером «Пилота» стал Филипп Янковский в сериале «Приход», а награду «Лучший режиссер» получил Никита Тамаров за сериал «Горемыки». Проект выйдет осенью 2022 года на сервисе Premier и канале «2x2».

Приз за лучший сценарий – получил проект «Цыцгендер» (Радик Рахимов, Дамир Мифтахов). «Самый ожидаемый проект» — «Откуда руки растут», реж. Юрий Яшников.