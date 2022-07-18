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2 часа назад

Лучшим сериалом фестиваля "Пилот" стал "Приход" Резо Гигинеишвили

Газета.Ru

15 и 17 июля в Иванове состоялся фестиваль «Пилот». Жюри подвело итоги конкурса и выбрало победителей, сообщает пресс-служба мероприятия.

Лучшим сериалом фестиваля "Пилот" стал "Приход" Резо Гигинеишвили
Фото: Пресс-служба фестиваля «Пилот»Пресс-служба фестиваля «Пилот»

Лучшим сериалом фестиваля стал «Приход» режиссера Резо Гигинеишвили. Также сообщается, что зрители отдали свое предпочтению проекту «Друг на час» Александра Бойкова.

В номинации «Лучшая операторская работа» победил Батыр Моргачев за сериал «Химера». Лучшим актером «Пилота» стал Филипп Янковский в сериале «Приход», а награду «Лучший режиссер» получил Никита Тамаров за сериал «Горемыки». Проект выйдет осенью 2022 года на сервисе Premier и канале «2x2».

Приз за лучший сценарий – получил проект «Цыцгендер» (Радик Рахимов, Дамир Мифтахов). «Самый ожидаемый проект» — «Откуда руки растут», реж. Юрий Яшников.

На закрытии фестиваля также состоялась премьера первой серии криминальной комедии Акаки Сахелашвили «Чистильщик» с Антоном Филипенко и Катериной Ковальчук в главных ролях.

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