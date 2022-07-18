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2 часа назад

Netflix добавит во второй сезон «Обители зла» культовую героиню

Игромания.ру

Пока что канал Netflix не подтвердил, что официально объявлен второй сезон сериала «Обитель зла». Однако многочисленные слухи говорят об этом, да и шоураннер сериала Эндрю Дабб уже открывает некоторые секреты. В шоу действительно появится один из культовых персонажей игровой серии.

Netflix добавит во второй сезон «Обители зла» культовую героиню
Фото: Igromania.ruIgromania.ru

Внимание, впереди ждут спойлеры к первому сезону!

Как мы уже знаем, создатели сериала творчески подошли к вопросу того, почему Альберт Вескер выжил после падения в вулкан в Resident Evil 5. Оказывается, он просто предусмотрительно завёл себе парочку клонов. И теперь дочерям Вескера в 2022 году помогает один из таких клонов по имени Берт.

Что же до Джейд в будущем, то за ней охотится корпорация «Амбрелла». Но переданная ей записка отца гласит, что девушке необходимо отправиться в Японию и там найти некую Аду Вонг.

Ада Вонг — хорошо знакомое всем поклонникам игровой серии имя. Загадочная шпионка с выдающимся умом и нерядовыми физическими данными появлялась в ряде игр серии, начиная с Resident Evil 2, и зачастую помогала главным героям — но всегда преследовала некие тайные цели.

Как сообщает Дабб, во втором сезоне «стопроцентно» появится Ада Вонг. Но пока что остаётся тайной, означает ли это, что в сериале каким-то образом покажется Леон Кеннеди.

Сериалы,Netflix,
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