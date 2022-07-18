Netflix добавит во второй сезон «Обители зла» культовую героиню

Пока что канал Netflix не подтвердил, что официально объявлен второй сезон сериала «Обитель зла». Однако многочисленные слухи говорят об этом, да и шоураннер сериала Эндрю Дабб уже открывает некоторые секреты. В шоу действительно появится один из культовых персонажей игровой серии.

Фото: Igromania.ru Igromania.ru

Внимание, впереди ждут спойлеры к первому сезону!

Как мы уже знаем, создатели сериала творчески подошли к вопросу того, почему Альберт Вескер выжил после падения в вулкан в Resident Evil 5. Оказывается, он просто предусмотрительно завёл себе парочку клонов. И теперь дочерям Вескера в 2022 году помогает один из таких клонов по имени Берт.

Что же до Джейд в будущем, то за ней охотится корпорация «Амбрелла». Но переданная ей записка отца гласит, что девушке необходимо отправиться в Японию и там найти некую Аду Вонг.

Ада Вонг — хорошо знакомое всем поклонникам игровой серии имя. Загадочная шпионка с выдающимся умом и нерядовыми физическими данными появлялась в ряде игр серии, начиная с Resident Evil 2, и зачастую помогала главным героям — но всегда преследовала некие тайные цели.