В сеть попал новый кадр из сериала «Интервью с вампиром»

Фотографию можно охарактеризовать как «дразнящая» - на ней фрагментарно запечатлён Сэм Рид в роли Лестата Лионкура.

Фото: Inc-News Inc-News

AMC продолжает скрывать лицо Лестата, главного персонажа своего грядущего сериала «Интервью с вампиром». По крайней мере, такой вывод можно сделать на основе фотографии, выложенной телеканалом в сеть. На ней можно рассмотреть только плечи и нижнюю часть лица Лестата, стоящего за ажурной решёткой.

Inc-News

Вслед за знаменитой адаптацией 1994-го года с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст, это будет новая интерпретация готического романа Энн Райс, вышедшего в свет в 1976-м году. Производство сериала началось в декабре, и с тех пор поклонники жанра хоррор могли ознакомиться с несколькими кадрами и трейлерами.