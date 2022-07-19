В сеть попал новый кадр из сериала «Интервью с вампиром»

Фотографию можно охарактеризовать как «дразнящая» - на ней фрагментарно запечатлён Сэм Рид в роли Лестата Лионкура.
AMC продолжает скрывать лицо Лестата, главного персонажа своего грядущего сериала «Интервью с вампиром». По крайней мере, такой вывод можно сделать на основе фотографии, выложенной телеканалом в сеть. На ней можно рассмотреть только плечи и нижнюю часть лица Лестата, стоящего за ажурной решёткой.
Вслед за знаменитой адаптацией 1994-го года с Томом Крузом, Брэдом Питтом и Кирстен Данст, это будет новая интерпретация готического романа Энн Райс, вышедшего в свет в 1976-м году. Производство сериала началось в декабре, и с тех пор поклонники жанра хоррор могли ознакомиться с несколькими кадрами и трейлерами.
Например, в опубликованном тизере можно было увидеть стоящие бок о бок гробы Луи (Джейкоб Андерсон) и Лестата (Сэм Рид), но лица обоих исполнителей авторы предусмотрительно скрыли.Первый сезон «Интервью с вампиром» должен выйти уже в этом году.