Создателей сериала «Клон» обвинили в многолетнем обмане

Создателей бразильского многосерийного фильма «Клон» обвинили в том, что они на протяжении нескольких лет обманывали свою зрительскую аудиторию. В некогда популярном сериале разглядели инфантильность, абьюз, разбитые судьбы и полное отсутствие логики в поведении и поступках персонажей.

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Автор материала на портале «Киноафиша» отметил, что доверчивые зрительницы смотрели на любимых героев на экране и воспринимали их поведение как нормальное, однако при этом кинолента им демонстрировала людей с огромным количеством собственных внутренних проблем.

Проведя анализ поведения главных персонажей из сериала, автор статьи подчеркнул, что все они далеки от примеров для подражания.