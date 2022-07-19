Создателей сериала «Клон» обвинили в многолетнем обмане

Создателей бразильского многосерийного фильма «Клон» обвинили в том, что они на протяжении нескольких лет обманывали свою зрительскую аудиторию. В некогда популярном сериале разглядели инфантильность, абьюз, разбитые судьбы и полное отсутствие логики в поведении и поступках персонажей.
Автор материала на портале «Киноафиша» отметил, что доверчивые зрительницы смотрели на любимых героев на экране и воспринимали их поведение как нормальное, однако при этом кинолента им демонстрировала людей с огромным количеством собственных внутренних проблем.
Проведя анализ поведения главных персонажей из сериала, автор статьи подчеркнул, что все они далеки от примеров для подражания.
Напомним, что в сериале «Клон» сюжет рассказывает о смерти одного из братьев-близнецов, которую остро переживают все члены семьи, а в дальнейшем они принимают решение его клонировать.