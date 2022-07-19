Появились новые фото Хиддлстона на съемках второго сезона «Локи»

О продолжении сериала «Локи» для Disney+ фанаты догадывались еще из окончания первого сезона. Позднее это было подтверждено официально. Однако даже на сегодняшний день мы ничего не знаем ни о потенциальной сюжетной линии, ни о предполагаемой дате выхода шоу.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Недавно в сети появились новые фото Тома Хиддлстона из Макдональдса, и зрители восприняли их как небольшой намёк на то, что можно будет увидеть в продолжении шоу. В новом сезоне мы также должны увидеть Софи Ди Мартино, которая играет Сильвию, женскую версию Локи, и, конечно же, Оуэна Уилсона, исполняющего роль Мобиуса.