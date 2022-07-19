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2 часа назад

Появились новые фото Тома Хиддлстона на съемках второго сезона «Локи»

Игромания.ру

О продолжении сериала «Локи» для Disney+ фанаты догадывались еще из окончания первого сезона. Позднее это было подтверждено официально. Однако даже на сегодняшний день мы ничего не знаем ни о потенциальной сюжетной линии, ни о предполагаемой дате выхода шоу.

Появились новые фото Хиддлстона на съемках второго сезона «Локи»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Недавно в сети появились новые фото Тома Хиддлстона из Макдональдса, и зрители восприняли их как небольшой намёк на то, что можно будет увидеть в продолжении шоу. В новом сезоне мы также должны увидеть Софи Ди Мартино, которая играет Сильвию, женскую версию Локи, и, конечно же, Оуэна Уилсона, исполняющего роль Мобиуса.

Режиссёрами большинства эпизодов выступают Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые работали с «Сумеречной зоной» и «Архивом 81». Информации о датах выхода эпизодов пока нет, но предполагается, что премьера планируется на лето 2023.

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