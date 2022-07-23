Российские сериалы, которые смотрят за рубежом

На самом деле, некоторые российские сериалы действительно смотрят за рубежом. Их популярность выросла благодаря тому, что их начали покупать и переводить всемирно известные видеосервисы, и теперь некоторые сериалы российского производства доступны зарубежным зрителям. О том, какие сериалы были выкуплены зарубежными гигантами — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из сериала “Перевал Дятлова” Кадр из сериала “Перевал Дятлова”

“Перевал Дятлова”

Видео дня

Мини-сериал российского производства купил зарубежный видеосервис HBO Max, который принадлежит Warner Media. Этот сервис получил права на трансляцию сериала в Латинской Америке. Также его выкупила компания Topic 2, которая транслировала проект на территории США и Канады. Помимо прочего, права на показ сериала купили в Австралии, Германии, Австрии и Эстонии.

Сериал рассказывает знаменитую историю о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, которая пропала во время похода в горах Северного Урала. Создатели сериала рассмотрели разные версии случившегося, но при этом не стали раскрывать главную интригу.

“Эпидемия”

Кадр из сериала “Эпидемия”

В 2020 году сериал купил видеосервис Netflix, и у проекта был определенный успех. В первый день он занял восьмую строчку самых популярных проектов. Потом она оказалась в топ-10 в 72 странах, а его похвалил сам Стивен Кинг. В конечном счете проект принес Netflix около 1,5 млн долларов и окупил половину затрат на сериал.

Сериал “Эпидемия” был снят по книге Яны Вагнер “Вонгозеро”. Сюжет рассказывает о двух семьях из Москвы, которые бегут от смертельного вируса, распространяющегося по стране. Одним из ключевых факторов успеха сериала называют пандемию коронавируса, так как именно в это время большинство людей переживали последствия COVID-19.

“Кровавая барыня”

Кадр из сериала “Кровавая барыня”

Компания Amazon Prime Video купила у российской компании ВГТРК сразу несколько сериалов: “Кровавая барыня”, “Грозный” и “Оптимисты. Карибский сезон”. Это — одна из крупнейших видеоплатформ, которая по количеству подписчиков уступает только гиганту Netflix. Проекты, купленные этой компанией транслируются во многих странах Европы, а также в США и Канаде.