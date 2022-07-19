ТВ-3 покажет сериал «Женская доля»

С 25 июля в дневном эфире по будням на ТВ-3 – большая международная премьера. Впервые на российском телевидении – экзотически красивый и переполненный эмоциями романтический сериал из Индии «Женская доля», самый известный и самый продолжительный телепроект индийского телеканала ZEE TV.

Фото: Antenna Daily Antenna Daily

Слава этого шоу давно преодолела национальные границы, и сегодня «Женскую долю» с одинаковым успехом смотрят в Америке, странах Европы и Азии.

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«Женская доля» идеально подходит для любителей индийского кино и имеет рейтинг 8,2/10 на «КиноПоиске»

В сообществе российских фанатов индийских сериалов сложилось мнение, что именно «Женская доля» идеально подходит для зрителя, который только собирается погрузиться в мир современных телехитов Индии. Его рейтинг на «КиноПоиске» – 8,2/10, что делает «Женскую долю» одним из самых популярных сериалов в рунете.

Сюжет

Сюжет «Женской доли» отталкивается от классического романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность». В центре истории – две сестры, Прагья и Бульбуль. Первая – серьёзная, трудолюбивая и ответственная, работает преподавателем в престижном колледже и умудряется ладить со всеми, что в семье, что на работе. Но особенно ей нравится чудаковатый и незадачливый коллега Суреш – объект постоянных насмешек окружающих.

А вот красавица Бульбуль, как часто случается с младшими, всё время витает в облаках – не особенно задумывается о будущем и мечтает о свадьбе с рок-звездой. Мать девушек Сарла хочет во что бы то ни стало выгодно выдать обеих замуж, но с первых же серий сталкивается с самыми неожиданными препятствиями, которые в конце концов только укрепят семью и помогут девушкам лучше узнать себя и понять, чего они хотят от жизни.

С 2014 года, когда «Женская доля» впервые вышла на экраны, было выпущено свыше 1600 (!) эпизодов, и новые серии всё ещё продолжают появляться. В 2017 году также вышел спин-офф хита – «Судьба по гороскопу», рассказывающий о двух прежде неизвестных сёстрах главной героини, разлучённых с матерью в раннем детстве.