"Постучись в мою дверь" хотели закрыть из-за пикантной сцены

Создатели проекта подверглись штрафам. Их обвиняют в пропаганде распущенности.

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Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" планировалось убрать из телепрограммы, а создателей проекта вынудили платить штрафы — высший совет по вопросам радио и телевидения в стране обратил внимание на одну из сцен, показавшуюся слишком эротизированной.

Речь идёт об эпизоде, где Ханде Эрчел и Керем Бюрсин вместе принимают ванну с пеной.Турецкие власти возмутились, сочтя эту сцену пропагандой распущенности и заставили съёмочную группу заплатить огромный штраф. А также публично осудили всех тех, кто трудится над сериалом.