"Постучись в мою дверь" хотели закрыть из-за пикантной сцены

Создатели проекта подверглись штрафам. Их обвиняют в пропаганде распущенности.
Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" планировалось убрать из телепрограммы, а создателей проекта вынудили платить штрафы — высший совет по вопросам радио и телевидения в стране обратил внимание на одну из сцен, показавшуюся слишком эротизированной.
Речь идёт об эпизоде, где Ханде Эрчел и Керем Бюрсин вместе принимают ванну с пеной.Турецкие власти возмутились, сочтя эту сцену пропагандой распущенности и заставили съёмочную группу заплатить огромный штраф. А также публично осудили всех тех, кто трудится над сериалом.
Власти же других стран ничего предосудительного ни в сериале, ни в конкретно этой сцене не увидели. Преданные зрители проекта считают этот чувственный эпизод одним из самых значимых и не понимают, как можно было бы его вырезать.