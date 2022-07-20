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16 минут назад

Сериал "Постучись в мою дверь" оказался под угрозой закрытия из-за пикантной сцены

Inc-News

Создатели проекта подверглись штрафам. Их обвиняют в пропаганде распущенности.

"Постучись в мою дверь" хотели закрыть из-за пикантной сцены
Фото: Inc-NewsInc-News

Турецкий сериал "Постучись в мою дверь" планировалось убрать из телепрограммы, а создателей проекта вынудили платить штрафы — высший совет по вопросам радио и телевидения в стране обратил внимание на одну из сцен, показавшуюся слишком эротизированной.

Речь идёт об эпизоде, где Ханде Эрчел и Керем Бюрсин вместе принимают ванну с пеной.Турецкие власти возмутились, сочтя эту сцену пропагандой распущенности и заставили съёмочную группу заплатить огромный штраф. А также публично осудили всех тех, кто трудится над сериалом.

Власти же других стран ничего предосудительного ни в сериале, ни в конкретно этой сцене не увидели. Преданные зрители проекта считают этот чувственный эпизод одним из самых значимых и не понимают, как можно было бы его вырезать.

Сериалы,Керем Бюрсин,
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