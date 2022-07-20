Новый сериал раскроет тему путешествий по параллельным мирам

Новый российский научно-фантастический сериал "Суперпозиция", рассказывающий о путешествиях по параллельным мирам, выйдет в конце августа 2022 года. Авторы проекта пока не раскрывают, на какой интернет-платформе состоится премьера, но обещают зрителям научно-фантастический экшн с большим количеством спецэффектов, драк и погонь.

Фото: ТАСС ТАСС

По сюжету главный герой в исполнении Павла Табакова пытается найти своего отца - загадочно исчезнувшего профессора квантовой физики. Во время поисков он узнает, что отец доказал существование мультивселенной, в разных мирах живут альтернативные версии каждого человека. Но вмешательство в жизнь параллельных миров извне может привести к разрушительным последствиям вплоть до полного уничтожения - аннигиляции. Главные роли в сериале также исполнили Константин Лавроненко, Марина Зудина и Лукерья Ильяшенко. Практически всем актерам выпала возможность внутри одного проекта сыграть сразу несколько версий своего персонажа, отметили создатели.

Видео дня

"Изначально это была достаточно локальная идея камерного сай-фай сериала, очень лаконичного, можно даже сказать вязкого. Но в процессе все поменялось, теперь это напряженный сай-фай экшн, где много компьютерной графики, много спецэффектов, много драк, погонь и перестрелок",

- рассказал журналистам во вторник продюсер проекта Дмитрий Щербанов. По его словам, потенциал проекта предполагает съемки еще двух сезонов.

Основное действие сериала развернется в Москве, в первом сезоне зрители увидят столицу в 11 параллельных мирах. "В сериале есть наш мир - Россия 2022 года, есть альтернативные варианты развития, есть мир, в котором все живут по укладу 1990-х, есть мир, где до сих пор строят коммунизм", - рассказал режиссер проекта Вадим Валиуллин. Отвечая на вопрос ТАСС, будет ли в сериальной России 2022 года отражена пандемия ковида, постановщик рассказал, что зрителям покажут один из параллельных миров, где ситуация с пандемией пошла по худшему сценарию.

Выбор актеров

В "Суперпозиции" отца главного героя играет Константин Лавроненко, его персонаж - Док - будет встречаться практически во всех параллельных мирах, в каждом из которых это будет кардинально новый человек: наивный профессор, бандит из 90-х, картинный злодей и др. Роль матери исполнила актриса Марина Зудина (мама Павла Табакова). По словам создателей, Табакова изначально рассматривали в качестве главного героя, а в сериале есть настолько трогательная сцена, сыграть которую могут только мать и сын. При этом сам Табаков заявил, что для него на съемочной площадке все личные родственные отношения уходят на второй план.

"Главная задача - это сделать дело, я умею абстрагироваться",

- рассказал актер.

Говоря о возможных сравнениях и параллелях с известными зарубежными сериалами схожего жанра, Валиуллин отметил, что авторы проекта разработали собственную уникальную концепцию со своими мирами и героями.

"Например, тот же Лавроненко играет порядка 10-15 версий своего персонажа. <...> Мы специально не хотели делать оммажи (известным зарубежным научно-фантастическим проектам - прим. ТАСС), у нас главный референс - это наша жизнь, то есть не выдумка, а именно то, к чему мы привыкли, и то, что оставляет отпечаток на генетической памяти человека",

- заявил он.

В свою очередь Щербанов отметил, что история с мультивселенными принадлежит не только студии Marvel.

"Мультивселенная, как и космос, она общая. В основе нашего сериала лежит оригинальная идея, основанная на научных изысканиях, мы заложили в основу принцип суперпозиции и нелинейности времени. Наш актерский коллектив играет в основном самих себя из разных миров. Достаточно забавно выглядит, когда три Лавроненко друг с другом разговаривают. В проекте будет достаточно таких эпизодов, в том числе и комичных",