5 сериалов, которые захочется пересмотреть не один раз

Для тех, кто не знает на каком сериале остановиться, «Рамблер» собрал проекты, которые затянут вас надолго.

Фото: Кадр из сериала "Острые козырьки" Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Острые козырьки»

Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.

Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Игра престолов»

Самый масштабный и обсуждаемый сериал 2010-х годов, действия которого происходят в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. По сюжету Семь Королевств борются за Железный трон, параллельно на севере собирается бессмертная армия во главе с Королем Ночи.

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Пацаны»

Дерзкий сериал по комиксу Гарта Энниса, действия которого разворачиваются в мире, где люди со сверхспособностями принадлежат к элите общества и творят, что ходят. Однако не все готовы с этим мириться: отряд простых смертных ставит на место продажных супергероев в трико. В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд Энтони Старр, Чейс Кроуфорд и другие.

«Отчаянные домохозяйки»