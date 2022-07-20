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2 часа назад

5 сериалов, которые захочется пересмотреть не один раз

Мира Маркина

Для тех, кто не знает на каком сериале остановиться, «Рамблер» собрал проекты, которые затянут вас надолго.

5 сериалов, которые захочется пересмотреть не один раз
Фото: Кадр из сериала "Острые козырьки"Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Острые козырьки»

Историческая драма с неподражаемым Киллианом Мерфи, события которой разворачиваются в британской провинции в послевоенное время. Семья Шелби – одна из самых жестоких и влиятельных гангстерских банд, фирменный знак которой – зашитые в козырьки лезвия. Группировка промышляет грабежами и азартными играми, а также находится в вечной борьбе за сферы влиянии.

Кадр из сериала "Острые козырьки"

«Игра престолов»

Самый масштабный и обсуждаемый сериал 2010-х годов, действия которого происходят в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу. По сюжету Семь Королевств борются за Железный трон, параллельно на севере собирается бессмертная армия во главе с Королем Ночи.

Кадр из сериала "Игра престолов"

«Очень странные дела»

Размеренную жизнь провинциального американского городка нарушает загадочное исчезновение подростка по имени Уилл. Выяснить обстоятельства дела полны решимости родные мальчика, местный шериф и лучший друг Уилла – Майк. Он начинает собственное расследование и оказывается в эпицентре ожесточенной битвы потусторонних сил.

Кадр из сериала "Очень странные дела"

«Пацаны»

Дерзкий сериал по комиксу Гарта Энниса, действия которого разворачиваются в мире, где люди со сверхспособностями принадлежат к элите общества и творят, что ходят. Однако не все готовы с этим мириться: отряд простых смертных ставит на место продажных супергероев в трико. В главных ролях: Карл Урбан, Джек Куэйд Энтони Старр, Чейс Кроуфорд и другие.

Кадр из сериала "Пацаны"

«Отчаянные домохозяйки»

Культовый драматический сериал Марка Черри о четырех современных домохозяйках, которые живут в пригороде и отчаянно ищут личного счастья. Однако внезапное самоубийство их общей подруги Мэри Элис Янг шокирует женщин и других жителей Вистерия Лейн и заставляет искать разгадку ее смерти.

Кадр из сериала "Отчаянные домохозяйки"
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