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17 минут назад

Сериал «Родители года» продлён на четвёртый сезон

Inc-News

Главные роли в комедийном проекте, исследующем трудности воспитания детей, исполнили Мартин Фриман и Дэйзи Хаггард. Семья Уорсли получила карт-бланш на продолжение своих приключений от телеканала FX.

Сериал «Родители года» продлен на четвертый сезон
Фото: Inc-NewsInc-News

Сериал «Родители года» продлён ещё на один сезон. Действие этой истории о непростых буднях Пола (Фриман) и Элли (Хаггард), воспитывающих подростков Люка (Алекс Иствуд) и Аву (Ив Преннель), завершилось 11-го июля с выходом последнего на сегодняшний день снятого эпизода. Создателями сериала выступают Мартин Фриман, Крис Эддисон и шоураннер Саймон Блэкуэлл.

«"Родители года" дали нам особенную возможность наблюдать с каждым сезоном за ростом семьи Уорсли. И FX рад предложить четвёртый сезон, который расскажет о следующей главе их забавных, но чрезвычайно откровенных родительских будней в сегодняшнем мире»,

- сообщил в специальном заявлении президент департамента развлекательных программ FX Ник Град.

Сериалы,Крис Эддисон,Саймон Блэкуэлл,Мартин Фриман,
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