Сериал «Родители года» продлен на четвертый сезон

Главные роли в комедийном проекте, исследующем трудности воспитания детей, исполнили Мартин Фриман и Дэйзи Хаггард. Семья Уорсли получила карт-бланш на продолжение своих приключений от телеканала FX.

Сериал «Родители года» продлён ещё на один сезон. Действие этой истории о непростых буднях Пола (Фриман) и Элли (Хаггард), воспитывающих подростков Люка (Алекс Иствуд) и Аву (Ив Преннель), завершилось 11-го июля с выходом последнего на сегодняшний день снятого эпизода. Создателями сериала выступают Мартин Фриман, Крис Эддисон и шоураннер Саймон Блэкуэлл.