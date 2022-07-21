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1 час назад

Курт Рассел с сыном снимется в сериале про Годзиллу

Диана Товсепова

Курт и Уайт Расселы снялись в сериале, действие которого происходит в мире франшизы Legendary's Monsterverse. Подробности об их ролях пока не разглашаются.

Курт Рассел с сыном снимется в сериале про Годзиллу
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Отец и сын присоединяются к актерскому составу, в который также входят актеры Анна Савай, Рен Ватабе, Кирси Клемонс, Джо Типпетт и Элиза Ласовски.

Действие сериала происходит после битвы между Годзиллой и Титаном, опустошившей Сан-Франциско. Сюжет расскажет о семье, связанной с секретной организацией Монарх.

Сериал станет первой совместной работой Курта Рассела с сыном, после того, как Уайт в 1998 году сыграл юного персонажа своего отца в картине "Солдат".

Ранее мы писали о самых ожидаемых фильмах лета.

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