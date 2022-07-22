"Колесо времени" продлили на третий сезон

Сообщается, что этот сезон фэнтезийного сериала будет основан на "Восхождение теней", четвертой книге из 14-томной серии Роберта Джордана. Об этом пишет The Hollywood reporter.

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Премьера фильма "Колеса времени", совместного производства Amazon Studios и Sony Pictures Television, состоялась в ноябре 2021 года, сериал стал одним из наиболее успешных оригинальных сериалов Prime Video.