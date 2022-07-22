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44 минуты назад

"Колесо времени" продлили на третий сезон

Газета.Ru

Сообщается, что этот сезон фэнтезийного сериала будет основан на "Восхождение теней", четвертой книге из 14-томной серии Роберта Джордана. Об этом пишет The Hollywood reporter.

"Колесо времени" продлили на третий сезон
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Премьера фильма "Колеса времени", совместного производства Amazon Studios и Sony Pictures Television, состоялась в ноябре 2021 года, сериал стал одним из наиболее успешных оригинальных сериалов Prime Video.

В Соединенных Штатах он набрал около 4,9 миллиарда минут просмотра за недели. Prime Video продлил сериал на второй сезон в мае 2021 года. Стример пока еще не назвал дату премьеры второго сезона.

Сериалы,Amazon,
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