"Колесо времени" продлили на третий сезон

Сообщается, что этот сезон фэнтезийного сериала будет основан на "Восхождение теней", четвертой книге из 14-томной серии Роберта Джордана. Об этом пишет The Hollywood reporter.
Премьера фильма "Колеса времени", совместного производства Amazon Studios и Sony Pictures Television, состоялась в ноябре 2021 года, сериал стал одним из наиболее успешных оригинальных сериалов Prime Video.
В Соединенных Штатах он набрал около 4,9 миллиарда минут просмотра за недели. Prime Video продлил сериал на второй сезон в мае 2021 года. Стример пока еще не назвал дату премьеры второго сезона.