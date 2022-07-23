Marvel представила официальный трейлер сериала «Я есть Грут»

Киностудия Marvel продолжает развивать вселенную о супергероях. В рамках фестиваля Comic Con в Сан-Диего был показан официальный трейлер к мультсериалу «Я есть Грут».

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Предстоящий американский мультсериал будет посвящен Малышу Груту. Главный герой в каждом эпизоде будет отправляться в путешествия по галактике с новыми и необычными персонажами. Но для члена Стражей Галактики они будут создавать определенные проблемы.

К озвучиванию Грута вернется актер Вин Дизель. В мультсериале появится верный друг Малыша модифицированный енот Ракета, который будет говорить голосом Брэдли Купера.