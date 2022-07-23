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3 часа назад

Marvel представила официальный трейлер сериала «Я есть Грут»

Слово и Дело

Киностудия Marvel продолжает развивать вселенную о супергероях. В рамках фестиваля Comic Con в Сан-Диего был показан официальный трейлер к мультсериалу «Я есть Грут».

Marvel представила официальный трейлер сериала «Я есть Грут»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Предстоящий американский мультсериал будет посвящен Малышу Груту. Главный герой в каждом эпизоде будет отправляться в путешествия по галактике с новыми и необычными персонажами. Но для члена Стражей Галактики они будут создавать определенные проблемы.

К озвучиванию Грута вернется актер Вин Дизель. В мультсериале появится верный друг Малыша модифицированный енот Ракета, который будет говорить голосом Брэдли Купера.

Сериал «Я есть Грут» входит в Четвертую фазу киновселенной Marvel. Всего в проекте заявлено пять короткометражек. Премьера на сервисе Disney+ запланирована на 10 августа.

Сериалы,Брэдли Купер,Вин Дизель,
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