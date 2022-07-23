4 сериала для любителей "Теории большого взрыва"

Только проекты с короткими и динамичными сериями, на которые всегда можно найти время. Здесь вас ждут самобытный юмор и очаровательные персонажи со своими "тараканами в голове", как и в "ТБВ".

Фото: Кадр из сериала "Детство Шелдона" Кадр из сериала "Детство Шелдона"

Чудотворцы (16+) 2019-... год

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Режиссёры: Дэн Шимпф, Стив Бушеми, Эндрю ДеЯн

Время: 3 сезона, 27 серий по 20 минут.

Кадр из сериала

О сериале. Три сезона, три разных истории, одни актёры и искрометный юмор. В первом сезоне решившему покончить с Землёй богу бросают вызов ангелы из его же канцелярии.

Во втором сезоне все ужасы Средневековья доведены до абсурда: робкий и нежный наследник кровожадного короля пытается найти своё место в мире, а умная и одарённая крестьянка, дочь "дерьмогрёба", стремится получить образование вопреки окружающему её мракобесию.

В третьем сезоне священник и бандит колесят по Дикому западу и попадают в забавные ситуации. Сюжетно все эти сезоны никак не связаны, поэтому просто можете выбрать понравившийся.

Что интересного. Этот сериал подарил мне колоссальный заряд позитива, мало от какой комедии в жизни я смеялась сильнее. Дуэт Дэниэла Рэдклифа и Стива Бушеми - очаровательный, искрометный и очень забавный. Весь юмор в сериале построен на бесконечной самоиронии, абсурде и харизме главных героев.

Предупреждение. И всё-таки юмор в этом сериале, что называется, на любителя. Возьмите на пробу 1-2 серии, а там как пойдёт. Кстати, 3 сезон "Чудотворцев" показался мне откровенно слабоватым. Поэтому если решите посмотреть этот шедевр, рекомендую обратить внимание только на первые два сезона.

"Дрянь" (18+) 2016-2019 год

Время: 2 сезона, 12 серий по 30 минут

Кадр из сериала

О сериале. У Дряни нет имени. Всё, что о ней нужно знать - она умна, остроумна и самокритична, помешана на сексе, любит выпить и подоводить окружающих. А ещё у неё есть секрет, из-за которого под откос когда-то пошла вся её жизнь…

Что интересного. Признаюсь, "Дрянь" - мой абсолютный фаворит, я ещё не встречала более самокритичной, жизненной и откровенной истории в формате мини-сериала. Проект - детище актрисы и сценариста Фиби Уоллер-Бридж, выросший из одноимённого спектакля, в котором она играла главную роль. Сериал театрализован, главная героиня в формате личного дневника постоянно напрямую обращается к зрителям, через монологи делится чем-то очень личным, о чём обычные люди никогда не будут откровенничать с окружающими.

Бонус: во 2-м сезоне появляется звезда сериала "Шерлок" Эндрю Скотт, и да, он чертовски хорош в образе священника.

Предупреждение. Преодоление душевных травм, жёсткий юмор, попытки наладить контакт с роднёй и очень много секса - сериал может выдернуть из состояния гармонии и заставить серьёзно порефлексировать над своей жизнью.

Книжный магазин Блэка (18+) 2000 год

Режиссёры: Мартин Деннис, Грэм Линехэн, Ник Вуд

Время: 3 сезона, 18 эпизодов по 25 минут

Кадр из сериала

О сериале. Что случится, если алкоголик в депрессии, обременённый интеллектом, откроет книжный магазин? Случится Black Books - мини-сериал стендап-комика Дилана Морана. По сюжету забавный ирландец Бернард Блэк владеет книжным магазином в интеллектуальной части Лондона. Бернард регулярно пьянствует, прогоняет посетителей и постоянно читает книги. Ещё у него есть неуклюжий ассистент Мэнни и подруга Френ, работающая по соседству. Будничные приключения несуразного трио - кладезь тонкого британского юмора, абсурда и самоиронии.

Что интересного. Бернард Блэк точно не тот персонаж, который вдохновит вас сделать что-то выдающееся, творческое и интересное. Он круглый неудачник, который давно махнул на свою жизнь рукой, разочаровался во всём, в чём только можно и закрылся в виртуальных мирах своих книжек. Однако его блестящее остроумие и пофигизм генерируют огромное количество забавных и абсурдных ситуаций, от проживания которых становится невероятно тепло на душе.

Предупреждение. Специфический британский юмор Дилана Морана придётся по нраву не всем. Приготовьтесь лицезреть полное разложение личности, вдохновлённое комедийным талантом Дилана Морана.

"Детство Шелдона" - спин-офф "Теории большого взрыва" (12+) 2017-... год

Режиссёры: Джаффар Махмуд, Алекс Рейд, Крис Кох

Время: 4 сезона, 63 серии по 30 минут

Кадр из сериала

О сериале. Шелдон Купер из "Теории большого врзыва" - настолько культовый и интересный персонаж, что после того, как играющий его актёр Джим Парсонс решил прекратить участвовать в проекте, закончился и весь сериал. Спин-офф "Теории" про детские годы гениального зануды также "выстрелил" и собрал поклонников по всем миру.

Что интересного. Меня всегда очаровывала тема детей-вундеркиндов. В "Детстве Шелдона" она подана через атмосферу ламповых будней простой техасской семьи. Родители Шелдона никак не связаны с наукой: мама работает в церкви, отец - футбольный тренер. Но именно благодаря Шелдону каждый день семьи Куперов превращается в увлекательнейшее приключение. Иэн Армитедж в роли маленького Шелдона - идеальное попадание. Заносчивый, эгоистичный и инфантильный в "Теории большого взрыва", здесь Шелдон предстает более добрым, чутким и наивным.