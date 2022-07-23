Рик Граймс вновь вернется в «Ходячих мертвецах»

История продолжится в мини-сериале из шести эпизодов, который выйдет на экраны в 2023 году. Об этом объявили представители AMC на Comic-Con в Сан-Диего.

Фото: Кадр из фильма "Ходячие мертвецы" Кадр из фильма "Ходячие мертвецы"

Еще несколько лет назад AMC объявила о том, что планирует продолжить историю Рика Граймса в виде нескольких сериалов, и теперь, наконец, случился официальный анонс.

К своим ролям вновь вернутся Эндрю Линкольн и Данай Гурира, именно отношения их героев станут основой для сериала. В остальном о сюжете нового проекта ничего не известно, о дате выхода сериала на экраны представители ABC также пока не упомянули.