Что известно о втором сезоне "Вампиров средней полосы"

К концу 2022 года онлайн-кинотеатр Start планирует выпустить второй сезон "Вампиров средней полосы". И сейчас в Москве, Смоленске и Подмосковье проходят съемки сериала.
Кто присоединится к семейству вампиров во главе с дедом Славой, как создатели решили очеловечить героев и с каким условием Дмитрий Лысенков согласился сыграть роль Костика — обо всем этом корреспондент ТАСС поговорил с создателями проекта на съемочной площадке.
Семья вампиров из Смоленска берет под опеку девочку Милу. В Подмосковье начинают происходить убийства, и за ней, как за ценным свидетелем, идет охота. Деду Славе и его близким в очередной раз предстоит защитить Смоленск от зла .
Для знаковых сцен второго сезона создатели выбрали главные достопримечательности Смоленска. По словам режиссера Дмитрия Грибанова, в кадр попадут, к примеру, набережная города с частью Крепостной стены и Лопатинский сад. Съемки также проходят в Москве и ближайшем Подмосковье.
Во втором сезоне сериала, помимо смоленских вампиров, появятся уральские — некоторым из них предстоит стать антагонистами семьи деда Славы.
"Очень интересные персонажи, сильно отличаются от уже привычных зрителю. Немножко даже в сторону комикса, но все равно они живые, настоящие",
— рассказал Грибанов.
Режиссер пообещал, что финал сезона порадует зрителей, не став раскрывать всех секретов.
Второй сезон сериала будет больше говорить о семейных ценностях, отметил Грибанов.
"Появляется еще один важный персонаж, который становится членом семьи, и все вампиры объединяются ради его спасения",
— сказал он.
Маленькую Милу играет девятилетняя актриса Ева Смирнова.
"Я мечтала сняться в таком проекте, — призналась она корреспонденту ТАСС. — При этом раньше я воспринимала вампиров очень стереотипно — бледные, все в черном. А сейчас я присматриваюсь к людям и думаю: вот это мог бы быть вампиром, а этот — нет".
Ева считает, что первый сезон сериала по уровню вполне достоин "Оскара".
Юрий Стоянов — Дед Слава — отметил в беседе с журналистами, что очень рад вернуться к вампирской истории.
"Это такая роль, которая для зрителя выглядит как перезагрузка артиста. Большое счастье, когда ты, с одной стороны, сохраняешь то, что приобрел в комедийном актерском прошлом, а с другой — переходишь в новое возрастное амплуа, должен сыграть ответственность за свою семью, пусть и вампирскую. Конечно, мне очень радостно, потому что зритель очень полюбил эту историю и меня как ее часть. Как я могу это не ценить? Ради этого мы и работаем",
— сказал актер.
Развитие получит персонаж Дмитрия Лысенкова Костик.
"К съемкам я вернулся в жутком нетерпении. Я на первый сезон, собственно, и соглашался ради второго, потому что мой персонаж получает развитие именно в нем. Мы видели, что мой герой в конце первого сезона получил неожиданным образом власть, его полномочия расширились. Вот и посмотрим, как он себя поведет. Экшен точно будет. И трагикомичность, присущую первому сезону, однозначно сохраним. В противном случае — какой смысл звать таких артистов?"
— смеется Лысенков.
Второй сезон сериала зрители онлайн-кинотеатра Start смогут увидеть в конце этого года — такие сроки обозначены в планах у создателей.
"Мы хотели бы закончить к концу 2022. У нас сейчас полным ходом идет монтаж, работают ребята, которые делают компьютерную графику. Все делается параллельно",
— сказал Грибанов.
По словам шоураннера проекта Алексея Акимова, успех первого сезона был и ожидаемым, и неожиданным одновременно.
"С одной стороны, было ощущение, что и написано, и снято, и сыграно хорошо. С другой стороны, полученный отклик от зрителя превзошел все ожидания. Наверное, во многом спасибо Юрию Николаевичу [Стоянову] за это — он же такой добрый дедушка для всех",
— рассказал продюсер.
Первый сезон, по его словам, писался легко.
"Сейчас в момент написания думаешь — понравится ли это людям? Но с другой стороны, как только ты начинаешь отталкиваться от этого, можешь перейти на скользкую дорожку написания того, что должно понравиться зрителю. А хочется не за зрителем идти, а вести его за собой",
— заключил шоураннер. Александра Баландина