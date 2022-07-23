Что известно о втором сезоне "Вампиров средней полосы"

"Это такая роль, которая для зрителя выглядит как перезагрузка артиста. Большое счастье, когда ты, с одной стороны, сохраняешь то, что приобрел в комедийном актерском прошлом, а с другой — переходишь в новое возрастное амплуа, должен сыграть ответственность за свою семью, пусть и вампирскую. Конечно, мне очень радостно, потому что зритель очень полюбил эту историю и меня как ее часть. Как я могу это не ценить? Ради этого мы и работаем",