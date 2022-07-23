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22 минуты назад

Что известно о втором сезоне "Вампиров средней полосы"

ТАСС

К концу 2022 года онлайн-кинотеатр Start планирует выпустить второй сезон "Вампиров средней полосы". И сейчас в Москве, Смоленске и Подмосковье проходят съемки сериала.

Что известно о втором сезоне "Вампиров средней полосы"
Фото: Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"Кадр из сериала "Вампиры средней полосы"

Кто присоединится к семейству вампиров во главе с дедом Славой, как создатели решили очеловечить героев и с каким условием Дмитрий Лысенков согласился сыграть роль Костика — обо всем этом корреспондент ТАСС поговорил с создателями проекта на съемочной площадке.

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Какими будут новые вампиры

Семья вампиров из Смоленска берет под опеку девочку Милу. В Подмосковье начинают происходить убийства, и за ней, как за ценным свидетелем, идет охота. Деду Славе и его близким в очередной раз предстоит защитить Смоленск от зла .

Для знаковых сцен второго сезона создатели выбрали главные достопримечательности Смоленска. По словам режиссера Дмитрия Грибанова, в кадр попадут, к примеру, набережная города с частью Крепостной стены и Лопатинский сад. Съемки также проходят в Москве и ближайшем Подмосковье.

Во втором сезоне сериала, помимо смоленских вампиров, появятся уральские — некоторым из них предстоит стать антагонистами семьи деда Славы.

"Очень интересные персонажи, сильно отличаются от уже привычных зрителю. Немножко даже в сторону комикса, но все равно они живые, настоящие",

— рассказал Грибанов.

Режиссер пообещал, что финал сезона порадует зрителей, не став раскрывать всех секретов.

Человек в вампирской семье и клановые разборки

Второй сезон сериала будет больше говорить о семейных ценностях, отметил Грибанов.

"Появляется еще один важный персонаж, который становится членом семьи, и все вампиры объединяются ради его спасения",

— сказал он.

Маленькую Милу играет девятилетняя актриса Ева Смирнова.

"Я мечтала сняться в таком проекте, — призналась она корреспонденту ТАСС. — При этом раньше я воспринимала вампиров очень стереотипно — бледные, все в черном. А сейчас я присматриваюсь к людям и думаю: вот это мог бы быть вампиром, а этот — нет".

Ева считает, что первый сезон сериала по уровню вполне достоин "Оскара".

Юрий Стоянов — Дед Слава — отметил в беседе с журналистами, что очень рад вернуться к вампирской истории.

"Это такая роль, которая для зрителя выглядит как перезагрузка артиста. Большое счастье, когда ты, с одной стороны, сохраняешь то, что приобрел в комедийном актерском прошлом, а с другой — переходишь в новое возрастное амплуа, должен сыграть ответственность за свою семью, пусть и вампирскую. Конечно, мне очень радостно, потому что зритель очень полюбил эту историю и меня как ее часть. Как я могу это не ценить? Ради этого мы и работаем",

— сказал актер.

Развитие получит персонаж Дмитрия Лысенкова Костик.

"К съемкам я вернулся в жутком нетерпении. Я на первый сезон, собственно, и соглашался ради второго, потому что мой персонаж получает развитие именно в нем. Мы видели, что мой герой в конце первого сезона получил неожиданным образом власть, его полномочия расширились. Вот и посмотрим, как он себя поведет. Экшен точно будет. И трагикомичность, присущую первому сезону, однозначно сохраним. В противном случае — какой смысл звать таких артистов?"

— смеется Лысенков.

Когда ждать продолжения истории

Второй сезон сериала зрители онлайн-кинотеатра Start смогут увидеть в конце этого года — такие сроки обозначены в планах у создателей.

"Мы хотели бы закончить к концу 2022. У нас сейчас полным ходом идет монтаж, работают ребята, которые делают компьютерную графику. Все делается параллельно",

— сказал Грибанов.

По словам шоураннера проекта Алексея Акимова, успех первого сезона был и ожидаемым, и неожиданным одновременно.

"С одной стороны, было ощущение, что и написано, и снято, и сыграно хорошо. С другой стороны, полученный отклик от зрителя превзошел все ожидания. Наверное, во многом спасибо Юрию Николаевичу [Стоянову] за это — он же такой добрый дедушка для всех",

— рассказал продюсер.

Первый сезон, по его словам, писался легко.

"Сейчас в момент написания думаешь — понравится ли это людям? Но с другой стороны, как только ты начинаешь отталкиваться от этого, можешь перейти на скользкую дорожку написания того, что должно понравиться зрителю. А хочется не за зрителем идти, а вести его за собой",

— заключил шоураннер. Александра Баландина

Сериалы,Оскар,Дмитрий Грибанов,Дмитрий Лысенков,Алексей Акимов,Юрий Стоянов,
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