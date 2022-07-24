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4 часа назад

Россиянам назвали лучшие турецкие сериалы

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Турецкие сериалы пользуются популярностью во всем мире, и в России их смотрят не меньше, чем на родине. Они полюбились аудитории за страсти, интриги и захватывающие любовные линии. Публикуем список из пяти сериалов, снятых в Турции, которые обязательно стоит увидеть.

Россиянам назвали лучшие турецкие сериалы
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Постучись в мою дверь

Популярность этой картины не утихла даже спустя три года после премьеры. Мечты студентки, которая учится на ландшафтного архитектора, рушатся, когда ей неожиданно прекращают выплату стипендии. Она находит виновного – главу архитектурного агентства Art Life Серкана Болата – и начинает строить ему козни.

Королек – птичка певчая

Драма основана на романе Решата Нури Гюнтекина и рассказывает о девушке, которая влюбляется в своего кузена. Когда об этом становится известно всей деревне, она узнает шокирующую новость о возлюбленном.

Вдребезги

История о двух девушках, которых перепутали в младенчестве. Одна живет в бедной семье, другая купается в богатстве и беззаботности. Однажды их сталкивает судьба, и для обеих семей наступает череда неприятностей.

Великолепный век

Исторический проект об Османской империи во времена правления султана Сулеймана I Великолепного. В гарем попадает неукротимая девушка Александра. Она решает отомстить за смерть родителей, покорив сердце беспощадного правителя, который недавно вступил на трон.

В ожидании солнца

Мать и дочь переживают финансовые трудности и из-за этого вынуждены покинуть родную деревню. Они переезжают в Стамбул, где начинают реализовывать мечты о другой, городской жизни. Однако все пошло не так гладко, как хотелось, пишет Aif. Ранее стало известно, что один из главных актеров «Великолепного века» начал жить в Москве.

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