Россиянам назвали лучшие турецкие сериалы

Турецкие сериалы пользуются популярностью во всем мире, и в России их смотрят не меньше, чем на родине. Они полюбились аудитории за страсти, интриги и захватывающие любовные линии. Публикуем список из пяти сериалов, снятых в Турции, которые обязательно стоит увидеть.
Популярность этой картины не утихла даже спустя три года после премьеры. Мечты студентки, которая учится на ландшафтного архитектора, рушатся, когда ей неожиданно прекращают выплату стипендии. Она находит виновного – главу архитектурного агентства Art Life Серкана Болата – и начинает строить ему козни.
Драма основана на романе Решата Нури Гюнтекина и рассказывает о девушке, которая влюбляется в своего кузена. Когда об этом становится известно всей деревне, она узнает шокирующую новость о возлюбленном.
История о двух девушках, которых перепутали в младенчестве. Одна живет в бедной семье, другая купается в богатстве и беззаботности. Однажды их сталкивает судьба, и для обеих семей наступает череда неприятностей.
Исторический проект об Османской империи во времена правления султана Сулеймана I Великолепного. В гарем попадает неукротимая девушка Александра. Она решает отомстить за смерть родителей, покорив сердце беспощадного правителя, который недавно вступил на трон.
Мать и дочь переживают финансовые трудности и из-за этого вынуждены покинуть родную деревню. Они переезжают в Стамбул, где начинают реализовывать мечты о другой, городской жизни. Однако все пошло не так гладко, как хотелось, пишет Aif. Ранее стало известно, что один из главных актеров «Великолепного века» начал жить в Москве.