Россиянам назвали лучшие турецкие сериалы

Турецкие сериалы пользуются популярностью во всем мире, и в России их смотрят не меньше, чем на родине. Они полюбились аудитории за страсти, интриги и захватывающие любовные линии. Публикуем список из пяти сериалов, снятых в Турции, которые обязательно стоит увидеть.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Постучись в мою дверь

Популярность этой картины не утихла даже спустя три года после премьеры. Мечты студентки, которая учится на ландшафтного архитектора, рушатся, когда ей неожиданно прекращают выплату стипендии. Она находит виновного – главу архитектурного агентства Art Life Серкана Болата – и начинает строить ему козни.

Королек – птичка певчая

Драма основана на романе Решата Нури Гюнтекина и рассказывает о девушке, которая влюбляется в своего кузена. Когда об этом становится известно всей деревне, она узнает шокирующую новость о возлюбленном.

Вдребезги

История о двух девушках, которых перепутали в младенчестве. Одна живет в бедной семье, другая купается в богатстве и беззаботности. Однажды их сталкивает судьба, и для обеих семей наступает череда неприятностей.

Великолепный век

Исторический проект об Османской империи во времена правления султана Сулеймана I Великолепного. В гарем попадает неукротимая девушка Александра. Она решает отомстить за смерть родителей, покорив сердце беспощадного правителя, который недавно вступил на трон.

В ожидании солнца