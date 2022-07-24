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3 часа назад

Звезда «Очень странных дел» потеряла 34 килограмма на съемках

Lenta.ru

Актер Дэвид Харбор, звезда сериала «Очень странные дела», рассказал о потере 34 килограммов для съемок четвертого сезона. Он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото, на которых показал себя до и после продолжительной диеты.

Звезда «Очень странных дел» потеряла 34 кг на съемках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В третьем сезоне я весил около 120 килограммов, а к съемкам четвертого сбросил до 86-ти», — написал артист.

Харбор отметил, что недавно вновь набрал вес для съемок фильма Violent Night («Жестокая ночь»), в котором сыграл Санта-Клауса. Актер пожаловался, что теперь ему вновь предстоит похудеть перед началом работы над пятой частью «Очень странных дел». «Все эти скачки для здоровья не очень полезны, так что скоро придется с подобным завязать. Но пожить в разных версиях своего тела — одна из самых веселых частей работы». — признался он.

Ранее стало известно, что четвертый сезон сериала «Очень странные дела» стал самым просматриваемым англоязычным шоу на стриминговой платформе Netflix.

Сериалы,Netflix,
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