Звезда «Очень странных дел» потеряла 34 кг на съемках

Актер Дэвид Харбор, звезда сериала «Очень странные дела», рассказал о потере 34 килограммов для съемок четвертого сезона. Он опубликовал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фото, на которых показал себя до и после продолжительной диеты.

Харбор отметил, что недавно вновь набрал вес для съемок фильма Violent Night («Жестокая ночь»), в котором сыграл Санта-Клауса. Актер пожаловался, что теперь ему вновь предстоит похудеть перед началом работы над пятой частью «Очень странных дел». «Все эти скачки для здоровья не очень полезны, так что скоро придется с подобным завязать. Но пожить в разных версиях своего тела — одна из самых веселых частей работы». — признался он.