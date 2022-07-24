Открылись новые подробности о приквеле "Игры престолов"

Так, сообщается, что в сериале будут участвовать члены семей Ланнистеров и Старков, правда им будут отданы второстепенные роли. А в центре сюжета окажутся Таргариены, поскольку действие будет происходить во времена расцвета династии. Известно также, что семья будет владеть семнадцатью летающими драконами.