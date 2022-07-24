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7 часов назад

Открылись новые подробности о приквеле "Игры престолов"

Катя Кобышева

Создатели приквела "Игры престолов", который получил название "Дом дракона", раскрыли детали сюжета. Слова шоураннера Райана Кондала и писателя Джорджа Р. Р. Мартина приводит BBC News.

Открылись новые подробности о приквеле "Игры престолов"
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"Кадр из сериала "Игра престолов"

Так, сообщается, что в сериале будут участвовать члены семей Ланнистеров и Старков, правда им будут отданы второстепенные роли. А в центре сюжета окажутся Таргариены, поскольку действие будет происходить во времена расцвета династии. Известно также, что семья будет владеть семнадцатью летающими драконами.

Автор и один из сценаристов сериала Джордж Р. Р. Мартин отдельно отметил, что новое шоу будет настолько сексистким, насколько были сексистскими времена, в которые разворачивались события.

Напомним, что премьера сериала ожидается 21 августа на площадках HBO и HBO Max.

Ранее стало известно, что Рик Граймс вновь вернется в «Ходячих мертвецах».

Сериалы,Игра престолов,Райан Кондал,Джордж Мартин,
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