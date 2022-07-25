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1 час назад

Amazon предлагали создать сериал про молодого Арагорна из «Властелина колец»

Игромания.руиещё 1

Сценаристы «Властелина колец» Amazon рассказали о процессе подхода к проекту, заодно упомянув нереализованные идеи других авторов.

Amazon мог создать сериал про Арагорна из «Властелина колец»
Фото:  Игромания.ру Игромания.ру

По словам Патрика МакКея и Джона Д. Пэйна, когда онлайн-кинотеатр приобрёл права на отдельные работы Толкина, многие сразу захотели поучаствовать в адаптации новых историй Средиземья. При этом Amazon предлагали на рассмотрение целую плеяду различных идей и концепций.

Среди них даже звучали предложения создать сериал про молодого Арагорна или спин-офф о Гимли. Тем самым, авторы подтвердили старые слухи 2018 года, где как раз упоминался проект о молодости легендарного следопыта.

Однако два автора решили пойти в ином направлении, стараясь подобрать сюжет, который был бы амбициозным — отсюда и возникла идея о второй Эпохе, где развернулось множество драматичных и важных историй. Среди них падение королевство Нуменор, деятельность Саурона и так далее.

Недавно в сети как раз появились новые кадры сериала, а ранее авторы опубликовали и свежий трейлер своего творения. Многие зрители, впрочем, продолжают относиться к «Кольцам власти» чрезвычайно негативно, ругая создателей за отход от канона и другие проблемы.

Премьера сериала состоится 2 сентября на Amazon.

Сериалы,Amazon,
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