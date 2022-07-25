«Женская доля»: чего ждать от самого длинного сериала Индии

В России стартовал показ популярного индийского сериала «Женская доля», основанного на романе Джейн Остин «Чувство и чувствительность». Кинокритик Александр Шпагин в эксклюзивном комментарии для «Слово и Дело» отметил, что именно сейчас в России сложились наиболее подходящие условия для подобного рода экспериментов.

Фото: Слово и дело Слово и дело

Телеканал ТВ-3 начал трансляцию одного из самых продолжительных индийских телесериалов «Женская доля» (Kumkum Bhagya). Главные героини, сестры Прагья и Бульбуль, кардинально отличаются друг от друга. Одна из них серьезна и трудолюбива, а другая — постоянно витает в облаках. Создатели картины умело играют на этом противоречии с помощью матери девушек, которая хочет выдать дочерей замуж.

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История, начавшаяся в 2014 году, растянулась на 2165 серий, если не считать спин-оффа «Судьба по гороскопу», который также снискал популярность на родине. Таким образом, если показывать по серии в день, то на весь просмотр уйдет около восьми лет. Достаточно серьезный шаг в современном, быстро меняющемся мире.

Впрочем, как пояснил в беседе с корреспондентом «Слово и Дело» кинокритик Александр Шпагин, именно сейчас наступило самое подходящее время, чтобы попробовать познакомить зрителя с чем-то новым.

«Сегодня, поскольку ситуация на рынке кардинально изменилась, наступило время экспериментов. Разумеется, нужно обратить свои взоры в сторону Азии, потому что там очень много хорошего продукта. Особенно в Южной Корее, Китае или в Турции. Единственная проблема — герои на экране на лицо «не наши». Это всегда отталкивает часть аудитории. Все хотят смотреть на людей, похожих на самих себя. Но не будем забывать, что вся эпоха сериалов началась у нас с «Рабыни Изауры» и «Богатые тоже плачут». Там лица тоже не совсем наши. Тем не менее успех был зашкаливающий», — напомнил эксперт.

Шпагин подчеркнул, что сегодня купить индийский сериал, даже прошедший обкатку на родине — это, безусловно, эксперимент. Но прокатчик совершенно не обязательно приобрел сразу все две с лишним тысячи серий. Формат сериала позволяет взять сотню серий «на пробу», и в случае необходимости докупить остальное.

«Это не кинопрокат, где ситуация более сложная, и если кино куплено, то его нужно прокатывать. Здесь попроще — можно показать несколько серий, и если не будет рейтинга, то не будет и никакого сериала. А если будет рейтинг, то вперед и с песней», — объяснил он.

Когда многие западные киностудии отказались продавать свою продукцию в Россию, начались разговоры о том, что в ближайшее время на отечественных экранах появится множество китайских и индийских кинолент. Эти заявления были встречены с некоторым скепсисом, поскольку индийское кино выходило в прокат еще в СССР. Несмотря на успех, оно казалось довольно простоватым на фоне глубоких, рассчитанных на искушенного зрителя советских картин. Впрочем, даже если ситуация не поменялась, Александр Шпагин не видит в этом оснований для отказа от просмотра.

«Помню, несколько лет назад Михалков открывал Московский фестиваль индийской картиной. Очень успешной, шикарной, но, на самом деле, по драматургии тот же примитив, что и в 70-х. Но и на туповатый сериал можно запросто подсадить огромное количество аудитории. И «Рабыня Изаура», и «Богатые тоже плачут», и «Санта-Барбара» — тупые сериалы были. Тем не менее успех был? Был! Тут надо просто посмотреть, как пойдет», — пояснил кинокритик.

Неизвестно, как воспримут российские зрители индийскую мелодраму, но в любом случае ее появление на отечественных телеэкранах — хороший знак. По словам Шпагина, отсутствие эксперимента делает кинорынок застойным, поэтому появление нетипичных новинок может вызывать лишь симпатию.

«Сейчас время требует всевозможных поисков и экспериментов. Надо искать, и может случиться что-нибудь удивительное. Как, например, экранизация Бортко романа Достоевского «Идиот». Никто не ожидал, что будет такой бешеный успех. Это была случайность, но, чтобы случайности превратить в закономерности, нужно искать, думать, пробовать», — резюмировал критик.