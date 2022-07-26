Полный провал: что не так с тизером приквела «Властелина колец»

В Сети уже несколько дней не утихают споры о грядущей премьере сериала «Кольца власти», являющимся приквелом к трилогии Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббита». Шум вокруг проекта поднялся после выхода тизера, в котором Amazon показал, что ожидает фанатов Толкина и еще незнакомых с этой вселенной зрителей.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Впервые о сериале «Властелин колец: Кольца власти» массово заговорили почти год назад, когда съемочная команда выложила кадр из пилота истории. Уже тогда официальными лицами было сделано заявление, что проект выйдет крупномасштабным и по затратам переплюнет «Игру престолов». Потом на какое-то время о «Кольцах власти» ничего не было слышно. За новостями со съемочной площадки следили разве что фанаты трудов профессора Толкина и экранизаций Джексона. Людям обещали показать события, происходившие за тысячи лет до приключений Фродо Бэггинса и его друзей.

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Выход тизера к сериалу был громом среди ясного неба. При просмотре первых же секунд ролика стало понятно, что Amazon не лукавил: проект действительно выходит крупномасштабным и дорогостоящим. Потому что почти целиком и полностью нарисован в CGI.

Здесь стоит отметить, что фанатам оригинальной трилогии Джексона, «Хоббита» и книг Дж. Р. Р. Толкина не стоит воспринимать «Кольца власти» как нечто, целиком и полностью основанное на канонах этого выдуманного мира. Экранизации произведений, особенно великих, это всегда ловушка. Тем более если у проекта большая фанатская база. А когда мы говорим о книгах Толкина про Средиземье, то армия поклонников у «Властелина колец» настолько большая, что сложно представить.

Поэтому в Amazon должны были быть готовы к потоку негатива в комментариях под новым тизером «Колец власти». Впрочем, вряд ли в студии могли ожидать такого провала, который в итоге случился. Все становится понятно, если обратиться к цифрам. При более чем 11 миллионов просмотров двухминутный ролик собрал 69 тысяч лайков на YouTube и около 300 000 дизлайков. Для проекта, который еще даже не стартовал, это катастрофа.

Что уж говорить про комментарии, которых набралось под тизером чуть меньше 20 тысяч. Фанаты Толкина недовольны странным переложением сюжета книги писателя, предшествующей трилогии про Фродо Бэггинса и братство Кольца. Также у людей есть претензии к самой картинке. Ни для кого не секрет, что режиссер Питер Джексон снимал экранизацию «Властелина колец» в Новой Зеландии, используя минимум компьютерной графики. В «Хоббите» ситуация немного изменилась, однако и там мелькали живые пейзажи. В тизере «Колец власти» мы видим целиком и полностью нарисованные в CGI задники, за очень редким исключением. При таком раскладе неудивительно, что в проект было вложено миллионы долларов. Ведь, как известно, подобная анимация является дорогим удовольствием.