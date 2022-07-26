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1 час назад

Стала известна причина закрытия сериала «Воронины»

Слово и Дело

Сериал «Воронины» выходил на экраны более десяти лет иоставался популярным у россиян. Однако трагические события заставили авторовзакрыть проект.

Стала известна причина закрытия сериала «Воронины»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Последний эпизод «Ворониных» вышел 3 октября 2019 года, темсамым завершив историю одного из самых популярных российских сериалов. Ситком мог бы и дальше выходить на отечественных экранах, однако со смертью одного из главных актеров Бориса Клюева авторы приняли решение закрыть проект.

Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года, однако это неединственный актер из «Ворониных», кого постигла такая учесть.

Как сообщает издание «Комсомольская правда», за это время скончались более 20 легендарных артистов, в числе которых Борис Невзоров, Римма Маркова, Михаил Кокшенов, АнатолийУзденский.

Сериалы,Римма Маркова,Борис Невзоров,Михаил Кокшенов,Борис Клюев,
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