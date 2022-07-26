Стала известна причина закрытия сериала «Воронины»

Сериал «Воронины» выходил на экраны более десяти лет иоставался популярным у россиян. Однако трагические события заставили авторовзакрыть проект.

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Последний эпизод «Ворониных» вышел 3 октября 2019 года, темсамым завершив историю одного из самых популярных российских сериалов. Ситком мог бы и дальше выходить на отечественных экранах, однако со смертью одного из главных актеров Бориса Клюева авторы приняли решение закрыть проект.

Борис Клюев скончался 1 сентября 2020 года, однако это неединственный актер из «Ворониных», кого постигла такая учесть.