Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+26° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
1 час назад

Генри Кавилл сорвал съемки нового сезона "Ведьмака"

Газета.Ru

Актер Генри Кавилл, исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак", заболел COVID-19, из-за чего Netflix вынужденно приостановил съемки третьего сезона шоу. Сообщение об этом появилось на сайте издания Redanian Intelligence.

Генри Кавилл сорвал съемки нового сезона "Ведьмака"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Изначально перерыв должен был закончиться вместе с минувшими выходными. Однако 25 июля, в понедельник, съемки третьего сезона не возобновились. Тогда же съемочной группе рассказали о причине паузы – болезни Генри Кавилла, который исполняет роль Геральта из Ривии.

По данным Redanian Intelligence, создание шоу возобновится в последних числах июля или в начале августа.

По графику съемки третьего сезона должны закончиться к сентябрю. Премьера продолжения "Ведьмака" от Netflix запланирована на 2023 год.

Создание сериала про Геральта из Ривии не первый раз прерывается из-за проблем со здоровьем Генри Кавилла. В 2020 году актер повредил ногу, из-за чего съемки на короткое время были приостановлены, а потом продолжились без участия звезды.

Сериалы,Генри Кавилл,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители