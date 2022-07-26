Генри Кавилл сорвал съемки нового сезона "Ведьмака"

Актер Генри Кавилл, исполнитель главной роли в сериале "Ведьмак", заболел COVID-19, из-за чего Netflix вынужденно приостановил съемки третьего сезона шоу. Сообщение об этом появилось на сайте издания Redanian Intelligence.

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Изначально перерыв должен был закончиться вместе с минувшими выходными. Однако 25 июля, в понедельник, съемки третьего сезона не возобновились. Тогда же съемочной группе рассказали о причине паузы – болезни Генри Кавилла, который исполняет роль Геральта из Ривии.

По данным Redanian Intelligence, создание шоу возобновится в последних числах июля или в начале августа.

По графику съемки третьего сезона должны закончиться к сентябрю. Премьера продолжения "Ведьмака" от Netflix запланирована на 2023 год.