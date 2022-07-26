Сериалы для тех, кому не светит отпуск

Для тех, кто потерял всякую надежду уйти отпуск в ближайшее время, «Рамблер» собрал легкие сериалы, которые помогут отвлечься от ежедневной рутины и просто расслабиться.

Фото: Кадр из сериала "Убийства в одном здании" Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«Люпен»

История (по мотивам романов Мориса Леблана) о знаменитом джентльмене-грабителе 21 века, который мастерски владеет приемами маскировки, планирует ограбить Лувр, а заодно отомстить за отца, которого несправедливо осудили за кражу колье Марии-Антуанетты 25 лет назад. В главной роли – Омар Си.

Кадр из сериала "Люпен"

«Тед Лассо»

В центре сюжета - тренер сборной колледжа по американскому футболу, оптимист, всеобщий любимец и звезда YouTube Тед Лассо. Новая владелица английского футбольного клуба решает использовать его в корыстных целях и предлагает Лассо должность главного тренера в надежде, что он развалит команду. Ничего не понимая в этом виде спорта, Тед с энтузиазмом приступает к новым обязанностям.

Кадр из сериала "Тед Лассо"

«Убийства в одном здании»

Детективная комедия от Hulu о разношерстной компании незнакомцев, которые живут в роскошной высотке на Манхэттене и обожают криминальные рассказы. Когда в их доме происходит убийство, диванные детективы объединяются, чтобы найти преступника, а заодно записывают свой подкаст о ходе расследования. В главных ролях Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт.

Кадр из сериала "Убийства в одном здании"

«Шиттс Крик»

Трогательный сериал о семье миллиардеров, которые разоряются и уезжают жить в небольшую сельскую общину, которую они приобрели несколько лет назад развлечения ради. Теперь, живя в мотеле, Джонни и Мойра вместе со своими взрослыми детьми должны приспособиться к жизни без богатства. Проект взял «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия».

Кадр из сериала "Шиттс Крик"

«Эмили в Париже»

Маркетолог из Чикаго Эмили Купер получает неожиданное предложение отправиться в Париж по работе. Ей предстоит столкнуться с местной культурой и найти баланс между работой, друзьями и отношениями. В главных ролях: Лили Коллинз.