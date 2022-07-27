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2 часа назад

Съемки "Ведьмака" отложены из-за COVID у главного актера

Мария Каткова

Съемки третьего сезона сериала "Ведьмак" приостановили из-за того, что главный актер Генри Кавилл заразился коронавирусом. Об этом сообщает Redanian Intelligence со ссылкой на инсайдера из окружения актера.

Съемки прервались на выходные и должны были возобновиться 25 июля, в понедельник, но этого не произошло. Сначала группа не объяснила причину, а потом появились слухи о том, что Кавилл заразился коронавирусом.

Съемки должны были завершиться в августе, но теперь они приостановлены на неопределенный срок. Точная дата премьеры неизвестна, но третий сезон должен выйти в 2023 году.

Ранее сообщалось, что объявлена программа кинофестиваля «Окно в Европу».

Сериалы,Видео,Генри Кавилл,
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