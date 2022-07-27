Съемки "Ведьмака" отложены из-за COVID у главного актера

Съемки третьего сезона сериала "Ведьмак" приостановили из-за того, что главный актер Генри Кавилл заразился коронавирусом. Об этом сообщает Redanian Intelligence со ссылкой на инсайдера из окружения актера.

Съемки прервались на выходные и должны были возобновиться 25 июля, в понедельник, но этого не произошло. Сначала группа не объяснила причину, а потом появились слухи о том, что Кавилл заразился коронавирусом.