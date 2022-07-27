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55 минут назад

Лучшие сериалы для семейного просмотра

Мира Маркина

От жары, как и от холода, зачастую хочется спрятаться дома. Включаем вентилятор или кондиционер, подготавливаем попкорн и усаживаемся всей семьей за просмотр сериала. Рамблер подготовил подборку многосерийных картин, которые можно посмотреть с детьми. Минимальные ограничения по возрасту - 12+.

Лучшие сериалы для семейного просмотра
Фото: Кадр из сериала «Энн»Кадр из сериала «Энн»

«Дарреллы», 2016 — 2019 гг

Атмосферный и приятный сериал, рассказывающий о жизни матери с четырьмя детьми, которые только переехали из Англии на солнечный остров Корфу и пытаются отладить свою жизнь. Каждый увлечен своим хобби и имеет собственный взгляд на мир. Можно смотреть детям старше 12 лет.

«Очень странные дела», 2016 – наст. время

Сериал, который увлечет любого взрослого не меньше ребенка. Рассказывает о жизни подростков небольшого американского городка, которые столкнулись с крайне странными событиями. Друзьям вновь и вновь приходится распутывать самые необъяснимые истории, изобретая каждый раз совсем не по-детски смелые решения.

Возрастное ограничение 16+.

«Домой до темноты», 2020 – наст. время

Журналист с женой и тремя детьми, потеряв работу, возвращается в свой родной город. Там его 9-летняя дочь, мечтающая быть журналистом, как и ее отец, берется за расследование криминальной истории, однако сначала никто не воспринимает ее всерьез.

Сериал снят по мотивам реальной истории самой юной девочки-репортера.

«Энн», 2017 – 2020 гг

Очень красивый, атмосферный и трогательный сериал о девочке-сироте, случайно попавшей в семью пожилых брата и сестры, которые мечтали взять мальчика для помощи по хозяйству. А болтливая и мечтательная Энн очень не хочет возвращаться в детский дом.

Сериалы,
18+
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