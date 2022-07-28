О чем сериал «Наследие»

В четверг, 28 июля, в сети вышел российский фантастический сериал «Наследие». По сюжету из-за экологических проблем человечество оказалось на грани вымирания, и учёные приняли решение погрузить себя в криогенный сон, чтобы через 100 лет проснуться и возродить общество при помощи подготовленного заранее биоматериала. Однако люди, рождённые искусственным путём, вырастают совсем не такими, как ожидалось. Роли в ленте исполнили Алексей Серебряков, Егор Бероев, Артём Ткаченко и другие актёры.

Фото: RT на русском RT на русском

В четверг, 28 июля, в онлайн-кинотеатре Premier вышли первые эпизоды российского фантастического сериала «Наследие». Режиссёром проекта выступил Алексей Голубев, снявший новеллу «Таксист» из киноальманаха «Москва, я люблю тебя!». Роли исполнили Алексей Серебряков, Егор Бероев, Татьяна Меженцева, Артём Ткаченко, Ольга Макеева, Михаил Евланов, Катерина Ковальчук и другие актёры.

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Действие ленты разворачивается в будущем, когда из-за экологических проблем человечество оказывается на грани вымирания. Группа учёных запускает программу «Наследие», в рамках которой специалисты подготавливают биоматериал и погружаются в криогенный сон на 100 лет. После пробуждения они намерены разморозить здоровые эмбрионы и спасти человечество. Однако новые люди оказываются совсем не такими, как ожидали учёные.

Главное и очевидное с первых кадров достоинство сериала — это визуальный ряд. Со вкусом подобранные локации и наверняка кропотливая работа художников помогли создать опасную и пугающую атмосферу постапокалиптического мира.

Кадр из сериала "Наследие"

При этом среда будущего выглядит очень красивой, хотя и мрачной. Особенно привлекает внимание природа: тёмные леса, от которых через экран веет холодом, горы и быстрая река — при взгляде на неё сразу возникает мысль, что кто-то из героев должен оказаться в этом опасном течении (естественно, так оно и будет).

По атмосфере и размаху «Наследие» визуально напоминает нашумевшую «Эпидемию», что, с одной стороны ожидаемо, учитывая тематику проекта, а с другой — комплимент, поскольку, даже имея перед глазами удачный пример для вдохновения, повторить подобное могут далеко не все.

Рукотворные локации тоже интересны. При этом всё, что связано с наукой — лаборатории, кабинеты, конференц-зал, бункер, — выглядит вполне стандартно: мониторы, загадочные надписи и снимки, синеватая подсветка.

С большей фантазией проработаны места, где приходится жить героям будущего. У них, не имеющих обычных домов и квартир, видимо, при строительстве жилищ в ход идут все подручные конструкции и материалы. Из старого причудливого хлама в итоге получаются относительно комфортные комнаты, а их антураж вполне убедительно заявляет о социальном статусе того или иного хозяина.

Актёры также очень органичны в своих образах, особенно опытные — от Серебрякова до Ткаченко. Очаровательна и убедительна и участница детского Евровидения от России Татьяна Меженцева в роли храброй девочки Ани, намеренной во что бы то ни стало найти своих родителей. У некоторых молодых артистов хотелось бы увидеть чуть больше эмоций, но в целом актёрский состав подобран очень гармонично и отлично справляется с поставленной задачей — показать живущих в тяжёлой среде «новых» людей с совершенно разными характерами, но схожими целями.

В то же время вопросы вызывает подход кинематографистов к повествованию. Стараясь максимально заинтриговать зрителя и удержать напряжение, порой они перегибают палку. В результате зрителям, не изучившим перед просмотром доступную в сети информацию о проекте, долгое время может быть непонятно, что вообще происходит на экране, а главное — почему. Авторы сериала предпочитают не вдаваться в объяснения и демонстрировать всё наглядно, но работает это не всегда.

Постепенно кинематографисты всё-таки проливают свет на все обозначенные сразу загадки, история начинает вырисовываться, и зритель получает возможность погрузиться в сюжет, а не только наслаждаться красивой картинкой. Но не исключено, что часть аудитории из-за очень долгого и невнятного предисловия так и не дождётся, когда «Наследие» наберёт обороты. Кроме того, учитывая заданный ритм, остаётся открытым вопрос, успеют ли авторы ленты полноценно и качественно показать и объяснить историю, а также раскрыть хотя бы основных персонажей, ведь сериал включает всего десять эпизодов.

В таких условиях сложно понять и мотивы героев. Особенно вызывают вопросы представители первого поколения, поработившие остальных. Всё это, безусловно, имеет место как аллегоричная история в духе «Повелителя мух» Уильяма Голдинга — о том, что происходит с людьми, когда они оказываются вдали от цивилизации и в мире, в котором нет политической системы и законов. Но в «Наследии» у героев сразу есть понятная и разумная цель, а также наверняка сохранились многочисленные технологии и наработки учёных из прошлого. Кроме того, на экране показывают сцены, в которых «новые» люди получают образование, и это однозначно не проходит безрезультатно.

В таком случае стремление подростков к безделью, разрушению и эксплуатации окружающих непонятно. Разве что авторы сериала совсем не верят в современных молодых людей.