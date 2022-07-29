Когда выйдет второй сезон «Судьба: Сага Винкс»

Мы все с нетерпением ждём хоть каких-нибудь новостей о втором сезоне сериала «Судьба: Сага Винкс» от Netflix — увы, сервис почти не делится с нами интересными деталями о новых сериях. Однако теперь стала известна дата выхода второго сезона — ждать осталось совсем недолго.

Фото: tlum.ru tlum.ru

О чём речь?

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Взрослое шоу по мотивам «Клуба Винкс» произвело настоящий фурор, когда вышел первый сезон, поэтому неудивительно, что фанаты с нетерпением ждали выхода второго. Но съёмки целого сезона, пусть даже состоящего из восьми серий — не дело пары месяцев, тем более, когда речь идёт о показе магии на экране, что требует значительной технической обработки. Тем не менее, Netflix наконец-то сообщил дату выхода новых серий.

По сюжету, школа фей снова работает под руководством бывшей директрисы Алфеи Розалинды. С исчезновением Сожжённых, «пропажей» Фары Даулинг и заключением Сильвы в тюрьму за измену, в Алфее воцарилась новая атмосфера: по ночам начинают пропадать феи, а Блум и её соседки по комнате обнаруживают опасную угрозу, скрывающуюся в тенях. Они должны остановить её, прежде чем она нанесёт ущерб всему Иному Миру.

Итак, что известно о новом сезоне:

Флору сыграет латиноамериканская актриса Паулина Чавес, она станет частью Клуба Винкс;

При этом Терра останется в Клубе Винкс, как и её брат, Сэм;

Новый персонаж Себастьян будет владельцем лавки «Товары Первого мира» в деревне Блэкбридж за пределами Алфеи — там, судя по всему, продаются безделушки с Земли;

Создатели шоу прислушались к мнению фанатов, так что девушки будут носить костюмы, больше соответствующие духу оригинального мультсериала;

В новом сезоне зрителей ждёт больше мрачных и тёмных моментов. Как сказала исполнительница роли Блум Эбигейл Коуэн: «Детали, много деталей. Волшебство и ужасы»;

Появится ли во втором сезоне Текна, неизвестно. Ранее создатели говорили, что магия технологий на фоне природных способностей выглядит неуместно, однако в книге-приквеле под названием «Зажигая огонь» утверждается, что такая магия в мире Fate всё-таки существует.