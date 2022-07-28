Ненулевой пациент: чему нас учит популярный сериал

Сериал «Нулевой пациент» стал настоящим событием в среде киноманов – вот уже несколько месяцев он находится на первом месте по популярности среди зрителей онлайн-кинотеатров. Но насколько достоверно показаны в сериале реальные особенности распространения ВИЧ-инфекции? Ведь кроме увлекательности художественного вымысла, в таких вопросах важна и реальная медицинская правда. Зона рискаСериал посвящён первой вспышке ВИЧ в СССР. В 1988 году в Элисте более 70 детей заразились ВИЧ-инфекцией в детской больнице.Существует две версии заражения – нестерильные шприцы, которыми делали инъекции пациентам, и заражённое лекарство иммуноглобулин (препарат на основе донорский крови), которое вводили детям внутривенно. И обе эти версии отражены в сериале.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Что же об этом думают медики, а не сценаристы? Сразу нужно оговориться, что существует только три пути передачи ВИЧ:1) при незащищённом сексуальном контакте; 2) при попадании заражённой крови в кровоток здорового человека; 3) от матери к ребёнку – в случае, если мать не принимает предписанные лекарства.

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Обе версии вспышки ВИЧ-инфекции в Элисте относятся ко второму пути передачи, который традиционно ассоциируется с употреблением наркотиков. И до сих пор существует миф, что ВИЧ – исключительная проблема людей, ведущих какой-то «асоциальный» образ жизни – употребляющих наркотики, практикующих коммерческий секс и т. д. Но даже на примере первой вспышки заболевания на территории нашей страны становится очевидно, что ВИЧ-инфекция не является заболеванием какой-то специфической социальной группы – ВИЧ может коснуться каждого. В «Нулевом пациенте» все пути передачи нашли своё сценарное воплощение, так что зритель получает достоверную информацию о рисках в собственной жизни.

Сейчас самый распространённый путь передачи ВИЧ-инфекции – это незащищённые (без барьерных контрацептивов) сексуальные контакты. Более 75% случаев заражения ВИЧ в Нижегородской области приходится именно на этот путь. А это значит, что каждый человек, имевший такой контакт хотя бы раз в жизни, – в зоне риска. Чтобы ВИЧ не превратился в СПИД Хорошо, что ВИЧ в наши дни является не смертельным, а хроническим заболеванием. С 1988 года медицинская наука достигла огромного прогресса в вопросе лечения ВИЧ-инфекции. Сегодня существуют препараты, которые подавляют деятельность вируса в организме, блокируют его размножение, снижают вирусную нагрузку до «нулевой» (неопределяемой). Эти препараты бесплатны для всех граждан РФ. В том числе, существуют специальные препараты для детей, так что развитие событий по сценарию 1988 года в наше время невозможно.

А вот без терапии ВИЧ в 2022 году разрушает иммунитет точно так же, как и в конце 80 х. И если заболевание не поставить под контроль, это закончится тем, что ВИЧ разовьётся в СПИД.Да, для многих это звучит как открытие, но ВИЧ и СПИД – это не синонимы. ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, источник заболевания ВИЧ-инфекция, с которым при соблюдении рекомендаций врачей можно жить полноценной жизнью, иметь здоровую семью. СПИД – это синдром приобретённого иммунодефицита, и ключевое слово тут – «приобретённого». А приобретается иммунодефицит при отсутствии лечения ВИЧ-инфекции. И при постановке такого диагноза перспективы уже совсем не радужные.

Именно неизлечимость и смертельность СПИДа превратились в своё время в настоящую страшилку, от которой и сегодня страдают ВИЧ-инфицированные люди. Дискриминация человека с данным заболеванием, к сожалению, иногда ещё встречается и в наши дни, и это наследие 80 х нужно изжить. ВИЧ – не передаётся в быту, воздушно-капельным путём, через поручни в общественном транспорте и т. д. Не существует ограничений по профессиональной деятельности. ВИЧ – всего лишь хроническое заболевание, которое лучше вовремя диагностировать, чтобы сохранить качество жизни. А для того, чтобы вовремя поставить диагноз, нужно регулярно тестироваться.