Морфей, Таргариены и Женщина-Халк: 5 главных сериалов августа

Впереди последний месяц лета и многие стриминговые платформы уже вовсю начали готовиться к новому сериальному сезону, который, как правило, приходится на осень. Август считается своеобразным трамплином перед стартом, и в этом месяце нас ждёт тоже немало интересных новинок, среди которых особо хочется выделить «Дом Дракона», приквел нашумевшего в своё время сериала «Игра престолов». О всех премьерах расскажем по порядку.

Фото: ГлагоL ГлагоL

1. Песочный человек (с 5 августа на Netflix)

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Похоже, британский фантаст Нил Гейман собирается в ближайшее время посоревноваться с американским писателем Стивеном Кингом за звание самого экранизируемого автора современности. В его копилке уже есть сериалы «Люцифер», «Благие знамения», работа над вторым сезоном которого вовсю ведётся, «Американский боги» и их спин-офф «Сыновья Ананси», и, наконец, выходящий в начале августа «Песочный человек», снятый по мотивам созданного писателем комикса. Как видите, автор попался плодотворный.

На это раз нас ждет история Песочного человека. Перед нами фигура, мягко говоря, очень неординарная. Во многих европейских мифологиях этот персонаж очень часто приходит по ночам к детишкам, которые не хотят засыпать, бросает им в глаза некий волшебный песок, который действует лучше любого снотворного и отправляет их в царство снов. Нила Геймана совершенно не устроила такая трактовка мифа и он решил нашего героя наделить куда большей властью, повысив его до повелителя снов Морфея.

В результате получаем удивительную смесь из мифологии, темного фэнтези, драмы и философии, в которой обязательно найдется место и неподражаемому британскому юмору.

2. Женщина-Халк: Судебный адвокат (c 17 августа на Disney+)

О, сколько разных супергероев хранит в себе вселенная Marvel. И вот, наконец-то, пришло время познакомиться еще с одним, вернее, еще с одной супергероиней.

Перед нами обычный адвокат Дженнифер Уотерс, которая на свою беду, оказывается кузиной того самого Брюса Бэннера, который Халк. И как мы знаем, беда не приходит одна – девушка нечаянно вляпывается в перестрелку, получает ранение, попадает в больницу, а единственным ее спасителем становится все тот же Брюс Бэннер, который Халк. Как вы понимаете, ничем хорошим это не могло закончиться. Теперь и наша героиня от злости и паники зеленеет, однако в отличии от своего кузена, все же умеет контролировать свои супергеройские силы.

3. Девушка в зеркале (с 19 августа на Netflix)

Ни один месяц не обходится без мистического сериала, где все вокруг окутано тайной, а в попытках найти ответы на самые интересные вопросы можно сойти с ума. Таким на этот раз для нас станет новый испанский сериал «Девушка в зеркале».

Автобусная авария, в которой погибли почти все одноклассники Альмы, становится для героини настоящим кошмаром. Девушка просыпается в больнице и не помнит ничего из своей прошлой жизни — ее окружают незнакомые люди, а ночные страхи и сны ясно дают понять, что дело тут явно не чисто. Ей придется разобраться со своим прошлым, и выяснить, что же на самом деле случилось с ней и ее друзьями, и кем же она является на самом деле.

4. Дом Дракона (с 22 августа в Амедиатеке)

Возрадуйтесь, поклонники «Игры престолов» — пришло ваше время вернуться к Железному трону и вспомнить земли Вестероса. События «Дома дракона», который является приквелом нашумевшего в свое время сериала, развернутся за 200 лет до появления Матери драконов.

В центре сюжета – всё те же Таргариены, и всё та же борьба за власть. В общем, ждем интригу, козни, сражения, и, конечно же, огромное количество огнедышащих тварей, коих авторы сериала обещают аж 17 видов.

5. Пациент (с 30 августа на Hulu)

Чужая душа – потемки, душа же садиста и маньяка – потемки вдвойне. Нелегко придется на этот раз герою сериала, психоаналитику Александру Штрауссу, которого играет Стив Карелл.