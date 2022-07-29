Какие законы гарема нарушила Хюррем из «Великолепного века»

В сериале «Великолепный век» жизнь в гареме показана так, будто бы каждый день в нем праздник. Между тем наложницы должны были постоянно следить за собой, чтобы не совершить непоправимую ошибку. Непослушание строго каралось во дворце султана. И наверное, лишь одной рабыне удавалось избежать серьезных последствий за свое неповиновение.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Речь, разумеется, идет о Хюррем-султан. Из обычной русской наложницы она стала законной супругой Сулеймана Великолепного и подарила ему по сюжету сериала, целых пять детей. Сам падишах питал такую любовь к своей рыжеволосой госпоже, что об их чувствах слагали легенды.

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Привязанность султана в сериале обеспечила Роксолану такой защитой, что она не страшилась даже Валиде. Как позже отметит одна из сестер государя, лишь сам Сулейман может уничтожить Хюррем. Неудивительно, что почти с самых первых дней в гареме Топкапы эта наложница действовала без оглядки на многовековые традиции и законы. Но какие конкретно правила нарушила Хюррем?

Отняла ночь четверга у Махидевран

Роксолана вовремя узнала об одной интересной детали, известной во всем гареме. Перед первым хальветом с Сулейманом девушке рассказали, что в священную ночь четверга посещать высшие покои может только султанская жена. На тот момент эта привилегия сохранялась за Махидевран.

Поход Хюррем к Сулейману выпал на вечер среды, но рабыня не растерялась. Она постаралась увлечь падишаха не только своей красотой, но и веселыми разговорами. Задорная одалиска с русских земель настолько понравилась султану, что он целых две ночи не отпускал от себя новую возлюбленную. Так Хюррем, носившая на тот момент свое родное имя Александра, нарушила священную традицию.

Получила свободу и стала женой султана

Как любила говорить Валиде, происхождение у Хюррем сомнительное, а участь незавидная. Тем самым мать Сулеймана намекала, что выше своей голове наложнице не прыгнуть и довольствоваться надо малым. Однако это все не про Хюррем.

Возлюбленная повелителя хитростью обрела свободу, тем самым заставив Сулеймана провести обряд никаха. Ведь не обремененная рабством мусульманка не могла проводить ночи с мужчиной, не являющимся перед лицом Аллаха ее супругом. Примечательно, что османским падишахом запрещалось иметь законных жен. Однако ради своей любви султан пошел на этот шаг.

Оставалась рядом с Сулейманом на протяжении многих лет

Хюррем подарила мужу четверых сыновей. По действующим в гареме законом султанша обязана была поехать вслед за своим старшим наследником Мехметом в санджак. Однако ни с ним, ни с младшими детьми госпожа не отправилась в дорогу, предпочтя остаться в столице государства рядом с супругом.

Хюррем даже поднимала руку на члена династии, но осталась жива