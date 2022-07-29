Режиссер "Триггера" снимет сериал по роману "Библиотекарь"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Телеканал РЕН ТВ при поддержке НМГ Студии экранизирует роман Михаила Елизарова "Библиотекарь", ставший лауреатом премии "Русский Букер" в 2008 году. О старте съемок сериала сообщили в пресс-службе телеканала в пятницу.
"Телеканал РЕН ТВ при поддержке НМГ Студии приступил к съемкам сериала "Библиотекарь" по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова, который в 2008 году получил премию "Русский Букер". "Библиотекарь", опубликованный в 2007 году, переведен на многие языки, стал бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии",
- говорится в сообщении.
Режиссером проекта является Игорь Твердохлебов, снявший второй сезон "Триггера" и третий сезон сериала "Мажор". Создатели называют жанр "Библиотекаря" "постсоветским фэнтези, постмодернистским триллером или магическим соцреализмом". Главную роль в сериале исполнит Никита Ефремов.
По сюжету главный герой Алексей Вязинцев, ненавидящий все "совковое", узнает, что несколько книг забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы, Памяти. Различные группы читателей ведут за них ожесточенную борьбу, образуя тайную сеть Библиотек со своим кодексом, правилами и целями. Герою Ефремова предстоит поиск самой главной книги - книги Смысла.
"Сегодня для "Библиотекаря" очень правильное время. Я с осторожностью и с надеждой наблюдаю за тем, как постепенно происходит замещение так называемых старых элит, проявляется, просыпается настоящая Россия. Герои "Библиотекаря" - это люди, которые сегодня собрались и поехали на Донбасс. Именно сейчас его эстетика очень созвучна моменту - она жива как никогда ранее",
- привели в пресс-службе слова Елизарова.
Роли в сериале также исполнят Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Игорь Золотовицкий, Александра Урсуляк и другие.