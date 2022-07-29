Режиссер "Триггера" снимет сериал по роману "Библиотекарь"

"Сегодня для "Библиотекаря" очень правильное время. Я с осторожностью и с надеждой наблюдаю за тем, как постепенно происходит замещение так называемых старых элит, проявляется, просыпается настоящая Россия. Герои "Библиотекаря" - это люди, которые сегодня собрались и поехали на Донбасс. Именно сейчас его эстетика очень созвучна моменту - она жива как никогда ранее",