Стартовали съемки сериала "Убить Риту"

В Санкт-Петербурге начались съемки криминальной драмы "Убить Риту" об ученой-химике, за которой охотятся спецслужбы и криминальные структуры из-за уникальной формулы. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.
"Как большой поклонник лихих криминальных сериалов со здоровой иронией, могу сказать, что эта история зайдет всем любителям жанра и не только. В проекте "Убить Риту" молодая дерзкая героиня, я считаю, что авторам удалось создать очень интригующий и небанальный женский образ",
- заявила генеральный продюсер сериала Нелли Яралова.
По сюжету учительница химии Рита лишается работы из-за романтической связи с учеником. Однако благодаря своим навыкам ей удается заработать денег: она убралась в коттедже, который стал местом преступления. За Ритой начинают охотиться спецслужбы и бандиты из-за уникальной формулы, которую знает только главная героиня сериала.