Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+30° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Стартовали съемки сериала "Убить Риту"

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге начались съемки криминальной драмы "Убить Риту" об ученой-химике, за которой охотятся спецслужбы и криминальные структуры из-за уникальной формулы. Сериал выйдет эксклюзивно в онлайн-кинотеатре PREMIER.

Стартовали съемки сериала "Убить Риту"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Как большой поклонник лихих криминальных сериалов со здоровой иронией, могу сказать, что эта история зайдет всем любителям жанра и не только. В проекте "Убить Риту" молодая дерзкая героиня, я считаю, что авторам удалось создать очень интригующий и небанальный женский образ",

- заявила генеральный продюсер сериала Нелли Яралова.

По сюжету учительница химии Рита лишается работы из-за романтической связи с учеником. Однако благодаря своим навыкам ей удается заработать денег: она убралась в коттедже, который стал местом преступления. За Ритой начинают охотиться спецслужбы и бандиты из-за уникальной формулы, которую знает только главная героиня сериала.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители