Стартовали съемки сериала "Убить Риту"

"Как большой поклонник лихих криминальных сериалов со здоровой иронией, могу сказать, что эта история зайдет всем любителям жанра и не только. В проекте "Убить Риту" молодая дерзкая героиня, я считаю, что авторам удалось создать очень интригующий и небанальный женский образ",