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58 минут назад

Звезда «Очень странных дел» боялся, что сериал отменят после первого сезона

Чемпионат.com

Сейчас «Очень странные дела» — пожалуй, главная и самая успешная франшиза Netflix, которую любят по всему миру. Однако так было не всегда: ещё во время первого сезона исполнитель роли шерифа Хоппера Дэвид Харбор боялся, что шоу никто не будет смотреть, на что намекала даже его визажистка.

Звезда «Очень странных дел» боялся, что сериал сразу отменят
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Помню, когда мы снимали первый сезон в Атланте, Netflix дал нам бюджет в районе 20 долларов. Где-то в середине съёмочного процесса моя визажистка подошла ко мне и сказала: «Я не думаю, что у вас получится».

А самым главным страхом актёра стала мысль о том, что Stranger Things станет первым сериалом Netflix, который отменят после первого сезона.

После окончания съёмок мы думали, что «Очень странные дела» даже не получит продолжение. Таким образом это было бы первое шоу Netflix, которое не продлили на второй сезон. Мы боялись, что никто не будет смотреть наш сериал и всё закончится настоящей катастрофой.

К счастью для актёра и Netflix, «Очень странные дела» довольно быстро набрали популярность и стали одним из лучших произведений онлайн-кинотеатра. Прямо сейчас создатели пишут сценарий пятого, последнего сезона и разрабатывают спин-офф про совсем других героев.

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